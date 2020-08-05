华为年薪两百万 “天才少年”：希望所学所用助华为渡过难关

IT之家 8 月 5 日消息 近日一则 “华中科技大学博士生张霁和姚婷入选华为‘天才少年’”的消息引起网友关注，据悉，华为 “天才少年”项目，是任正非发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。

华为招募的 “天才少年”，工资都是按年度工资制度发放的，共有三档，最高年薪达 201 万元。目前，全球仅 4 人拿到华为 “天才少年”最高一档年薪 201 万元。

澎湃新闻对张霁进行了采访，张霁表示，华为给这么高的薪资肯定对自己有较高的期望。现在有这么多人关注，可能会让我有更大的压力。其实还有企业开出了三百万甚至更高的年薪给自己，但自己觉得研究方向和华为比较匹配，加入华为就可以和一群志同道合的人做自己想做的事，也希望把自己的工作做好。据悉，除了华为，张霁还拿到了腾讯、IBM、阿里巴巴、深信服、以及两个初创公司的 offer，其中最高的年薪超过 360 万人民币。

张霁还称，“最近华为在国外受到一些所谓‘制裁’，我希望自己能够把所学所用在华为最困难的时候发挥出来，尽自己最大能力去做一些有意义的事情。如果有可能，咱就尽力帮助华为渡过一些难关。”

IT之家了解到，华为 “天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试，任何一个环节出现问题或表现不佳都有可能失败，难度非常大。