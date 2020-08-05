ARM 联合创始人：若被英伟达收购，将是一场灾难

8 月 5 日消息，据国外媒体报道，软银正在寻求出售 2016 年 320 亿美元收购的芯片设计公司 ARM，以获得资金偿还不断增加的债务，安抚不安投资者的情绪，芯片厂商英伟达则是正在同软银洽谈收购，外媒称其是唯一一家同软银展开实质性谈判的公司。

虽然目前收购还未有最终定论，两家公司还在进行谈判，但已有不少人对这一交易发表他们的看法，很多人认为被英伟达收购是一笔很好的交易，不过也有人反对被英伟达收购，认为可能会损害整个行业。

反对被英伟达收购的人中，就包括了 ARM 的联合创始人赫尔曼 · 豪瑟（Hermann Hauser），在接受英国广播公司的采访时，他明确表示反对英伟达收购 ARM，他也认为这一交易最终不会获得通过。

赫尔曼 · 豪瑟还认为，如果 ARM 被英伟达收购，将是一场灾难，将会损害 ARM 的中立性和满足多家不同公司和供应商需求的能力。

ARM 总部位于英国剑桥，是全球著名的芯片架构设计商，客户包括了英特尔、英伟达、苹果、高通、三星等众多厂商，苹果的 A 系列处理器，采用的就是 ARM 架构。

赫尔曼 · 豪瑟在接受采访时表示，ARM 业务模式中很重要的一点就是可以将技术卖给任何需要的公司，卖给软银的一个可取之处就是软银不是一家芯片公司，保持了 ARM 的中立。ARM 架构的许可方中，大部分都是英伟达的竞争对手，如果被英伟达收购，他们自然就会寻找 ARM 的替代品。

在采访中，赫尔曼 · 豪瑟还表示，软银因为资金方面的需求而有兴趣出售 ARM，是英国将这一家创立于剑桥的公司带回家并上市的一个机会。