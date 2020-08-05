微秒级超低时延，上海联通发布 FLASH LINK 金融智网

金融是电信运营商发展 ToB 业务、获取新增长的重点目标行业，而时延则是衡量金融 ICT 服务性能、质量的关键指标。中国联通上海公司（下称 “上海联通”）今日发布金融智网 FLASH LINK，依托微秒级时延等突出优势，为金融行业打造转型升级的坚实底座，助力国家 “新基建”及数字经济发展。

“金融实时交易现已成为金融企业的基本业务需求，安全和可靠则是生存和发展的生命线。上海联通低时延金融智网真正做到分秒必争、安如磐石、极速开通、网随心动，满足金融行业客户时效与安全双重需求。”上海联通副总经理戴苓的发言掷地有声。

日常生活中的无现金化，足以证明中国金融行业在 “科技 + 金融”上的成功与先进，不过众多金融企业仍然孜孜不倦向网络化、数字化、智能化转型——在全国乃至全球金融中心的上海，这种趋势显得尤为显著。

2019 年 3 月，中国联通推出基于智能化 OTN 的政企精品网，可满足党政军、金融、企业等重要客户时延毫秒级、开通时限分钟级、自主管理网络、服务更加便利等组网需求。目前，该网络已覆盖了全球 5 大经济圈、6 大洲、国内 31 个省（自治区、直辖市）的 230 个重点城市。

上海联通在传承集团政企精品网的网络建设理念基础上，实现了本地的精准延伸。它以金桥 IDC 及三大交易中心为核心部署网络资源能力，并与金融行业热点数据中心深度结合，采用业界最先进的 PeOTN + 智能管控系统，建成了业界首个微秒级超低时延金融智网。

面向智慧金融时代，这张网络带来 “超大带宽、超低时延、安全可靠”，以及 “灵活可调、智慧敏捷”等显著特征。比如通过优化光缆路由、光网直达、减少跳数，构建最低时延链路，满足证券、期货交易等用户的超低时延要求；基于自动开通平台，实现业务端到端的快速开通、带宽、时延在线灵活调整，业务故障快速定位，带来更便捷、更灵活的用户体验。

值得一提的是，今年 5 月正式启用的浦江云数据中心是上海联通金融智网重点节点之一。作为 “新基建”的主要领域，数据中心是数据要素价值创造的承载，也是疫后稳增长、扩内需的重要支撑。浦江云数据中心是目前业界少有的运营商全自建数据中心，总计可提供近 2800 个机柜以及 200G 骨干高速带宽。

面向未来，上海联通表示将持续推进 “云网融合”发展战略，基于金融智网为更多企业提供 DCI 互联、入云专线等多种应用，通过光、云深度协同，为千行百业转型升级保驾护航。