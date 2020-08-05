消息称小鹏汽车在赴美 IPO 前融资 4 亿美元

8 月 5 日消息，据国外媒体报道，上周消息人士称小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美 IPO 前筹集约 3 亿美元资金。但现在，消息人士称，该公司在赴美 IPO 前融资 4 亿美元。

小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。

据悉，蔚来汽车已经在美国上市，而理想汽车也于 7 月 30 日在纳斯达克挂牌上市。消息人士表示，小鹏汽车已在美国秘密申请 IPO，但尚未决定在哪家交易所上市。

去年 11 月，小鹏汽车从包括小米在内的投资者那筹集了近 4 亿美元，这是该公司进行的 C 轮融资。今年 7 月 20 日，该公司宣布完成近 5 亿美元的 C + 轮融资。

据悉，该公司的最新融资是该公司 C + 轮融资的一部分。如果加上这笔最新融资，该公司自去年 11 月以来的融资总额将达到 13 亿美元。

目前，该公司已推出两款电动汽车，分别是 G3 SUV 和小鹏 P7。截至今年 6 月，该公司已累计交付了 19376 辆 G3 SUV。今年 6 月底，该公司正式启动小鹏 P7 的大规模交付。

小鹏汽车是在今年 4 月份推出小鹏 P7 的，这款车的百公里加速时间为 4.3 秒，NEDC 续航里程可达到 706 公里，这使它成为中国续航里程最长的电动汽车。