GOG 喜加一：8 月 6 日、7 日《巫师加强版》免费领

IT之家8月5日消息 据 GOG 商店官方消息，明后两天（北京时间从 8 月 6 日下午 6 点至 8 月 7 日上午 6 点期间），各位玩家可以在 GOG Galaxy 2.0 免费领取《巫师加强版》。

此外，在此时间内参与问卷调查的用户中会随机抽取 50 位幸运玩家获赠一份神秘游戏奖励。

IT之家了解到，《巫师》是由 CD PROJEKT RED 开发，Atari 发行的角色扮演类游戏。该游戏于 2007 年 10 月 24 日发行。而《巫师加强版》2013 年 7 月 9 日上市发行，相比原作在画面上有了一定的提升，在游戏操作性上面进行了修正，加快了读取速度，并补充了一些人物对话和角色姿态。

该游戏史低5元。

推荐配置

*Microsoft Windows XP ServicePack 2, Vista(操作系统须更新至最近的官方补丁)

*Intel Core 2 Duo (双核)2.13 GHz 或 AMD X2 5600+

*2G 内存

*NVDIA 7900GTX 或 ATI Radeon X1950 PRO

*8.5GB 磁盘可用空间

* 兼容 DirectX 9.0c 的声卡；扬声器或耳机

*DVD-Rom