三星宣布 Galaxy 手机提供 3 年主要系统更新：包括 S10、S20、Note 20 系列

IT之家8月6日消息 在三星Note20系列发布会上，三星宣布，承诺为Galaxy手机带来三年主要的Android OS更新。

三星在幻灯片上表示，“功能和安全更新的可用性可能因设备和国家/地区而异。Galaxy S10（Android 9）或更高版本的旗舰机型支持3代更新。”

One UI是三星的自定义安卓系统，有独立于系统的功能特性，因此它在后续迭代中引入的新功能最终也可能推送到旧设备上。

此前三星为安卓手机提供2年的主要系统更新，现在三星做出了更进一步的系统支持改变。

IT之家获悉，三星Note 20，Note 20 Ultra和Z Fold 2是首批支持该政策的新机。

这意味着你可以期望Galaxy S10，S10+，S10e，Note 10，Note 10+，S20，S20+，S20 Ultra和现在的新Note 20系列获得更长的系统支持。三星尚未确认Galaxy Fold和Galaxy Z Flip/5G是否支持该新政策，对于平板电脑，三星也尚未确认任何内容。

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