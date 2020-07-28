被 Galaxy S21 项目淘汰出局，京东方仍将争夺三星手机 OLED 屏幕订单

IT之家7月28日消息 几个月前曾有报道称，三星电子正在为其下一代Galaxy S智能手机寻找替代的OLED屏幕供应商。该公司与京东方进行了初步谈判，京东方将样品送到韩国公司进行测试。不过，由于质量没有达到三星的标准，这次尝试失败，但据最新报道，京东方未来将继续努力。

根据韩国ETNews报道，京东方未来将继续做出尝试，争取从三星手中抢到OLED屏幕订单。京东方是全球最大的液晶面板制造商，并将OLED视为其下一个增长引擎。这家中国企业正在大力投资OLED技术，并试图从智能手机行业巨头苹果和三星那里获得订单。IT之家获悉，多方消息人士透露，京东方已经被Project U（Galaxy S21系列内部代号）项目淘汰出局。

据悉，京东方曾花大力气为Galaxy S21系列提供柔性OLED屏幕。由于Galaxy S系列是三星最顶级的智能手机系列，每年都会使用最好的元器件，如果能进入三星的供应链，将意味着京东方在移动OLED行业的崛起，并为其提供被全球认可的机会。这也是京东方将继续投资并努力获得三星公司订单的原因。

虽然京东方被淘汰出Galaxy S21的组件供应商名单的具体原因尚不清楚，但可能是质量和单位成本。显然，为三星旗舰智能手机供应OLED屏幕的Samsung Display公司采取了措施，阻止京东方为Galaxy S21供应OLED屏幕。Samsung Display制造部门在移动OLED行业拥有超过90%的市场份额，并向苹果、华为、OnePlus、OPPO和小米供应面板。