数据显示 2020 上半年全球共销售 95 万辆电动汽车，特斯拉占近两成

8 月 3 日消息，据国外媒体报道，环保、运行成本低的电动汽车技术，越来越成熟，市场需求也越来越大，厂商推出的电动汽车也越来越多。

机构的数据显示，今年上半年，全球新销售的电动汽车，达到了 95.0076 万辆，若不受疫情影响，有望超过百万辆。

从相关机构的数据来看，在上半年全球新销售的 95 万辆电动汽车中，销量靠前的 20 款，共销售 46.3372 万辆，在上半年新销售电动汽车中的比重，接近 49%。

上半年新销售的电动汽车中，特斯拉电动汽车的比重要明显高于其他厂商。特斯拉方面披露的季度产量和交付量显示，上半年的两个季度他们分别向消费者交付 88400 辆和 90650 辆电动汽车，合计交付 17.905 万辆。这也就意味着在上半年全球新销售的电动汽车中，特斯拉占到了 18.8%。

在机构所公布的上半年销量前 20 的电动汽车中，特斯拉也有多款上榜，榜首的就是 Model 3，上半年交付 14.2346 万辆，远高于其他电动汽车，是上半年唯一一款交付超过 10 万辆的。

特斯拉 2013 年三季度开始交付的 Model X 和今年一季度开始交付的 Model Y，在上半年的交付量也进入了前 20，前者交付 12461 辆，后者交付 13415 辆。