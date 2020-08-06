基于 Go 语言，斗鱼发布首个开源框架 Jupiter

IT之家8月6日消息 今年6 月 1 日，斗鱼将基于 Go 语言的微服务框架 Jupiter 正式开源。据悉，Jupiter 脱胎于斗鱼内部的 Golang 微服务框架，历经多机房建设、云化、容器化等多次基础架构演进，基本涵盖了内部框架的主要功能。

作为国内游戏直播平台，斗鱼从 2014 年成立至今，在技术上完成了平台自研播放器的开发，优化了直播流的加载速度，针对高并发量、海量数据的处理进行了技术优化，彻底杜绝了当海量用户瞬间涌入平台时无法响应的情况。

Go 语言是由谷歌于 2009 年推出的一门相对比较新的编程语言，因其原生支持高并发的特性，被誉为云原生时代的容器语言。

从直播角度上来讲，若在某个时间点，直播平台能够承载大量的线上观看人数而不影响播放品质，说明该平台在出现高并发情况时，优化的比较到位。反之，如果平台未能良好处理大量用户同时涌入的问题，那就会导致服务器宕机。

IT之家获悉，为了带来优质且稳定的观看体验，斗鱼在 2016 年开始尝试使用 GO 语言重新编写后台代码。斗鱼技术专家 askuy 表示，使用 GO 语言后，平台已经完全可以承受千万甚至过亿级别的并发量。

2018 年，经过多年内部打磨的 Jupiter 框架初步成型，斗鱼武汉技术团队带着这套框架在北京研发分部复制，维护成本低、效率高等优点很快让 Jupiter 在公司内部得到普及，并且受到好评。

尽管 Jupiter 不是最完美的框架，但却是斗鱼基于多年的实际业务经验积累起来的。至少在公司内部而言，Jupiter 已经成为最适合斗鱼的微服务架构。

2019 年 9 月 21 日，斗鱼和 GopherChina 在武汉联合举办了 Gopher Meetup 武汉站，吸引了湖北省内大量 Go 语言的研发人员进行了技术交流会。

会议上，斗鱼发现从业者在 Go 语言的使用上依旧存在大量痛点难以解决，而行业内也缺乏相关的成熟框架，于是决定面向所有大众开源 Jupiter，以此来解决行业普遍存在的微服务生态不完善、维护成本高等问题。

经过了近 1 年的优化调整，斗鱼最终在 6 月 1 日正式开源微服务框架 Jupiter，仅用 1 个半月就收获了超过 1800 个关注度，并且连续多日霸占 Github 网站的 golang 热门开源项目排行榜榜首。

斗鱼表示，目前，Jupiter 现在还处于用户体验产品的发展阶段，希望借助广大研发人员的力量，不断完善这套框架。但未来希望这能够成为一套成熟的行业规范标准。