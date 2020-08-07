拼多多百亿补贴节来袭：年度狂补，iPhone 11 券后价 3979 元

IT之家8月7日消息 去年 6 月 1 日，拼多多开启百亿补贴，不知不觉这一活动已经持续了一年多，这一年不少网友对拼多多的观念发生了巨大的改变，“百亿补贴”下拼多多已然成为 “拼爹爹”，“真香” “已上车”也成为消费者挂在嘴边的话。

8 月 6 日 - 8 日，拼多多百亿补贴节重磅来袭！全类目不限量，将在日常补贴基础上加码补贴。IT之家小伙伴们关注的手机、数码、电脑等产品均会降价，而且大牌爆品会加码补贴。以苹果为例，iPhone 11 券后价仅为 3979 元。

话不多说，来看一下拼多多本次百亿补贴节的力度有多大吧。

在今年的百亿补贴节中，苹果 iPhone 11 系列，AirPods 系列和 iPad 系列都会有不错的优惠。

鉴于苹果今年 iPhone 12 的推迟发布，去年推出的 iPhone 11 仍然是不少小伙伴的高性价比选择。iPhone 11 搭载了苹果最新的 A13 处理器，还拥有 6.1 英寸大屏，后置双摄加持相机可玩性也更高。拼多多对 iPhone 11 给出了 920 元的补贴，到手价仅为 3979 元，性价比极高。

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对于苹果手机用户而言，升级降噪功能的 AirPods Pro 成为了提升幸福感的必备工具。在今年百亿补贴节中，拼多多给与 AirPods Pro 最高 309 元的补贴，到手价 1380 元。

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最新款 iPad Pro 搭载了强力的 A12Z 处理器，屏幕为 11 英寸，分辨率达到了 2388×1668，不虚笔电的性能让它可以轻松剪辑视频。现在，在拼多多的百亿补贴下，iPad Pro 券后仅需 5499 元。

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对于安卓阵营的用户来说，华为 P40 系列，小米 10 系列等热门机型也获得了拼多多的加码补贴。

华为 P40 采用了最新的麒麟 990 处理器，8GB+256GB 的储存规格几乎可以满足绝大部分人的需求。这款手机还搭载了高端的影像系统，配备定制 5000 万像素主摄，拥有业界领先的夜拍能力。拼多多对这款手机补贴了 789 元，到手机仅为 4199 元。

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小米 10 Pro 搭载了高通骁龙 865 处理器，配备 8GB 内存和 256GB 闪存，屏幕尺寸为 6.67 英寸。这款手机搭载了 1 亿像素的后置摄像头，无论是拍人还是拍景物，在光线好的情况下可以获得更加细腻的图像。拼多多对小米 10 Pro 的补贴为 699 元，到手价仅为 4299 元。

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眼看新学期就要到来，很多小伙伴可能都在准备买一台新电脑了，拼多多也对热门笔电给出了很大力度补贴。

对于大部分学生党来说，一款小巧便携、性能强大，同时又价格实惠的产品是最好的选择，联想推出的锐龙版小新 Pro 13 正好可以满足这部分用户的需求，1.3kg 的重量适合外出携带，8 核 16 线程的 R7 4800U 性能更是不言而喻，16GB 内存 + 512GB SSD 的配置拼多多补贴价为 4880 元，省下的 219 元还可以买一款不错的无线鼠标，提高工作效率。

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任天堂 Switch 日版续航版：2359 元 （点击直达）

SK2 神仙水 230ml：券后 639 元（点击直达）

除了上述的 3C 数码产品之外，拼多多的百亿补贴下节还涵括了大小家电、美妆等产品，有需要的小伙伴可以借助百亿补贴搜索功能找到自己需要的产品。

拼多多百亿补贴节的时间为 8 月 6 号 - 8 月 8 号，有需要的小伙伴千万不要错过这次年度狂补。

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