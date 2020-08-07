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微软：Win10 推送的 Chromium 版 Edge 安装后，无法卸载

2020/8/7 23:39:25 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月7日消息 微软正在通过Windows 10累积更新补丁的方式推出新的Chromium 版 Edge浏览器(取代EdgeHTML版本)，根据微软支持的说法，这是一个单向的过程。

IT之家获悉，微软在题为《无法卸载微软Edge》的支持文章中指出，

“从1月份新版Microsoft Edge的普遍可用性开始，微软已经将Windows客户从传统版本的Microsoft Edge迁移到新版本，并分阶段推出。我们希望确保所有Windows客户都能使用最新的Microsoft Edge浏览器，以获得其提供的性能、隐私、安全、生产力和支持功能。

新版本的Microsoft Edge让用户可以完全控制从传统版本的Microsoft Edge导入个人数据。新版Microsoft Edge包含在Windows系统更新中，因此卸载它或使用旧版Microsoft Edge的选项将不再可用。

如果你需要进一步的帮助，请前往Microsoft Edge支持网站或联系支持。”

当然，这并非严格意义上的事实。如果你需要卸载Edge浏览器，博主 deskmodder发布了卸载方法。

  • 以管理员身份打开命令提示符

  • 输入C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall

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关键词：Edge浏览器微软Chromium

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