微软从商店中删除了非官方的 Chromium 浏览器

IT之家 8 月 8 日消息 据 windowslatest 报道，上周五一名独立的开发者在微软商店上发布了开源的 Chromium 浏览器。这款浏览器是由一个名为 "Store Ports" 的发行商非正式地移植到 Windows 商店。

开源的 Chromium 基于 Blink 渲染引擎，它也是谷歌 Chrome 和微软 Edge 的核心。该引擎也为 Google Chrome 和 Microsoft Edge 提供支持。谷歌或开源社区不太可能将 Chromium 带入 Windows 应用商店的原因很多，但主要原因可能与微软对应用商店的限制有关。

根据 Microsoft Store 政策，Store 中的浏览器必须使用 Microsoft 的 HTML 和 JavaScript 引擎。

出人意料的是，在使用 Desktop Bridge 成功转换浏览器后，独立开发人员将开源 Chromium 浏览器发布到 Microsoft Store。

不过微软没有让该程序保存太长时间，在用户标记该应用几小时后便将其下架。

IT之家了解到，微软在一份声明中称这款 App 违反其存储策略。微软发言人说：“该提交的文件目前不符合我们的 Windows 应用商店政策，将被删除。”

从理论上讲，Google 和 Mozilla 也可以使用这些工具将其 Chrome 浏览器的桌面版本转换为应用程序包，然后将浏览器提交给商店。但是，Microsoft 会以违反商店政策为由拒绝提交。

2017 年，谷歌在 Microsoft Store 上发布了 Chrome 安装程序，不过安装程序也未能遵守 Microsoft Store 对浏览器的要求，后来被从 Windows 市场上下架。