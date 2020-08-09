消息人士称华为 Mate 40 使用两套处理器方案，高通 5G 芯片最快明年打入

IT之家 8 月 9 日消息 由于美国的制裁，华为的麒麟系列芯片在 9 月 15 日之后无法制造，Mate 40 采用的麒麟 9000 芯片，很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。今日外媒报道称，高通正在积极游说美国政府，要求撤销向华为出售零部件的限制，否则将为其他对手带来最多 80 亿美元的市场订单。

现据第一财经报道，受美国政府对华为公司禁令的影响，台积电自 5 月 15 日起就未再接受过任何来自华为的订单，并且将在 9 月 14 日之后停止对华为的供货。从高通以及联发科的多位内部销售人士处确认，目前华为最快将从 Mate 40 开始使用两套处理器方案，其中联发科和三星都有可能成为备选。

报道称，“华为在 5G 芯片麒麟 9000 上的备货量目前可以支撑 Mate40 的高配版本，但华为的旗舰系列出货量通常在千万级别以上，麒麟高阶系列的备货量在 800 万颗到 900 万颗之间，在标准版上华为很有可能采用外采方案。”一芯片厂商内部人士表示，华为从 5 月份开始在市场上加大了对联发科芯片的采购力度，甚至是以每颗芯片加价 10 美元的价格 “囤货”。

有消息称，华为近期向联发科订购了 1.2 亿颗芯片，IT之家了解到，在今年发布的手机中有六款均采用了联发科芯片。

报道还称，有 ODM 厂商表示，目前高通正在积极推动美国政府允许其与华为的合作，在 4G 芯片已经逐渐与华为建立合作，主力由华为西安研究所承担，如果游说顺利的话，高通 5G 芯片最快将在六个月后打入华为。