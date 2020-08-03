Counterpoint：5G 芯片已形成三足鼎立，4G 转网加速

8 月 3 日消息，数据调研机构 Counterpoint 近日发布《5G 开启新一轮的移动网络迁移，全球基带厂商迎来新征程》报告，阐述手机基带 / 芯片厂商迎接 5G 重塑终端赛道催生的智能手机升级换代大潮。报告提到，5G 不仅 “带飞”了 5G 手机，还有一些容易被业界忽视的细分领域，也会因 5G 的规模商用，而出现全新的市场机遇。

工信部最新数据显示，截止 6 月底，中国 5G 基站建设开通超过 40 万座，197 款 5G 终端拿到了入网许可，5G 手机今年的出货量已达 8623 万部。市场研究机构 Counterpoint 也指出，今年第二季度，中国销售的智能手机中有 33% 支持 5G，领跑全球。

图：各厂商 5G 手机出货量预测

5G 手机方面，Counterpoint 报告预测，2024 年 5G 智能手机出货量有望达到 11.6 亿台，五年复合年增长率为 137%，占整体手机出货量的 70%。从芯片供应商角度看，5G 芯片更加复杂，门槛更高，目前独立芯片供应商仍然是高通、联发科、紫光展锐 “三驾马车”并行。

报告指出，高通拥有从 SoC、基带调制解调器到收发器、射频前端 (RFFE)，再到天线的端到端产品组合，并同时支持 6GHz 以下和 mmWave 频段，无论是平台的功能特性，还是商用机型数量，高通均领先于竞争对手，占据半数以上的 5G 市场份额。

作为跟随者的联发科也在积极布局 5G，不断壮大其 5G 天玑系列产品线。目前，联发科已有天玑 1000/1000plus、天玑 800/820、天玑 720 等 5G 芯片上市。

紫光展锐在 2019 年发布了 5G 多模基带芯片 V510，今年发布了采用 6nm 工艺的 5G SoC 平台虎贲 T7520，搭载 5G 超级上行技术，上行速度的提升多达 60%，并将下行的峰值速率提高到 3.25Gbps 以上。这些特性使虎贲 T7520 作为主流 5G 智能手机平台极具竞争力。

物联网方面，过去蜂窝物联网主要用 2G 网络承载，典型的运营商是中国移动，至今仍有数亿基于 2G 网络的物联网连接在运行。5G 的到来意味着 2G 和 3G 逐步淘汰，那么基于 2G 和 3G 的物联网连接，也必须切换到新的网络上。

新的物联网包括了 NB-IoT、Cat.1，今后还会有 5G，这是 5G 带来的 5G 手机之外最大的细分市场。今年 5 月，工信部明确发文，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat.1）/5G 网络迁移。报告指出，NB-IoT 在设备续航时间、芯片成本、网络容量和覆盖范围方面具有优势，预计未来三年部署超过 5 亿个连接。而 LTE Cat.1 作为替代技术，可实现语音和数据服务从 2G/3G 向 4G 迁移，正发展为新的行业热点。

几大手机芯片厂商同时也是主要的物联网芯片提供商，包括高通、联发科、紫光展锐、海思等。此外还有一些定位物联网芯片的新势力，例如芯翼信息、移芯通信等。高通通信模组无疑占有很重要的位置，是不少模组厂商拓展海外市场的重要选择。在国内市场，国产芯凭借低成本、高性能，正在成为模组厂商的第一选择。

报告提到紫光展锐的三款芯片，一是 NB-IoT 单模芯片春藤 8908A，非常适合通信频次低、传输数据少的应用；二是 NB-IoT/GSM 双模芯片春藤 8909B，可配合网络升级实现从 2G 到 NB-IoT 的平稳过渡。此外 LTE Cat.1 芯片 8910，有望填补 NB-IoT 和高速 LTE 之间的市场空白。

此外，报告还提及细分市场——4G 功能机。在中国，4G 智能手机非常普及，很多人并没有意识到，全球各个地区的经济发展水平呈现较大差异，例如非洲、南亚、拉丁美洲等区域，贫困与互联网渗透率、识字率、供电和贫困人口等因素相关联，阻碍智能手机的普及，2G 功能手机使用仍相当普遍。

目前全球已有 20 多家运营商关停了 2G 网络，不少运营商正在或计划关停 3G 网络。报告指出，4G 功能手机提供了这样一个选择：支持 4G 网络，提供基于定制操作系统的增强型功能，能够低成本地满足用户的多样化需求。

“实际上，各个地区的 4G 功能手机出货量正在增长，Reliance 在印度推出的 Jio Phone 就是一个很好的例子，未来 4G 功能手机还会为生态系统厂商带来可观的销量和收入。到 2024 年，印度都将是全球最大的功能手机市场，其次是孟加拉国和尼日利亚。诺基亚功能手机复兴、itel 和 Tecno 等品牌在非洲稳定增长，以及 Jio Phone 等功能更强大的功能手机在印度热销，为功能手机市场提供了持续的动力。”Counterpoint 指出。

Counterpoint 表示，功能手机的主要支持者是紫光展锐。紫光展锐 2019 年在印度发布针对 4G 功能手机推的虎贲 T117 解决方案，实现了成本、性能和功耗之间的平衡，是理想的 4G 功能手机平台，因而处于市场领先地位，占到 60% 份额。基于蓬勃增长的态势，Counterpoint 预计 4G 功能手机在 2020 年销量将超过 2 亿部。

从报告可以看出，5G 不仅创造了全新的 5G 手机赛道，并使得 2G/3G 和 4G 此消彼长，4G 功能机成为替代 2G 功能手机的重要选择，而基于 4G 的 NB-IoT、Cat 1 技术完美承接了传统基于 2G 的物联网业务。高通、联发科、紫光展锐呈现强者恒强的特征，在不同领域各擅胜场，在 5G 时代依然是主要的手机和物联网终端芯片提供者，将把握 5G 手机和两大细分市场的机遇。