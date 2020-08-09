中国游戏出海：重点市场游戏品类突破大，但开发者变现面临压力

近日，在 Google 举办的 Think Games 游戏峰会上，Google 中国大客户部游戏行业副总裁邓辉，Google 大中华区商业合作部副总裁张珺接受了媒体采访，分享了对于游戏出海的观点。

疫情之下，玩家群体扩大、游戏下载量增加

邓辉提到，新冠肺炎疫情给各行各业带来了比较大的影响，游戏行业也面临一些挑战：比如，由于疫情带来的复工复产的推迟，导致游戏研发进度的延迟；由于疫情的影响，导致出行差旅和行业的一些交流活动，包括中国开发者可能去海外市场当地做推广，包括与和合作伙伴的沟通的等等，都有很大的影响。用户获取的成本也在逐年地增加。由于疫情的影响，在收入变现，特别是超休闲游戏，它们主要是通过广告来获取收入，我们也发现超休闲游戏的广告收入也在下降。

不过，在这样的大背景下，全球的游戏市场仍然在保持增长。根据 Newzoo 的预测，2020 年全球移动游戏市场将达到 772 亿美金的市场规模，年增速将达到 13%，相对来讲游戏行业还是一个保持增长的大行业。

与此同时，由于疫情的影响，游戏行业也出现了一些新的特点和趋势。根据 App Annie 发布的数据，在 2020 疫情期间，每周下载总量达到的历史新高的 12 亿次。2020 年 3 月底玩家游戏时长对比 1 月初，增长了 62%（数据来源：GameAnalytics）。疫情之下，玩家群体的扩大，玩家群体的数量和游戏下载量的增加。其中，中国手游在海外 2020 年上半年的收入年增长达到 37%，收入规模超过 55 亿美金。

邓辉认为，中国出海游戏公司在重点市场的优异成绩，离不开游戏品类的突破。在过去的两年里，中国出海游戏公司在重点市场的游戏品类不断取得突破，比如说在策略游戏（SLG 游戏），中国游戏公司不断保持微创新，来赢取更多品类的市场份额。大逃杀游戏在国内非常流行，其实中国公司做的大逃杀游戏在海外，不管是从 DAU 还是收入榜单，都保持在美国、日本游戏大市场的前几名。

与此同时，重点市场的游戏品类的增长空间仍然巨大，比如美国的博弈游戏，三消游戏和沙盒模拟游戏，日本的回合制 RPG 等等，这些游戏品类收入规模巨大，中国游戏无论是从品类、收入还是排名，其实在这些品类里头还有巨大的成长空间。

邓辉表示，在过去的 6 年里，团队和中国游戏开发者一起成功地开拓了全球市场，也见证了很多中国游戏公司的成功经验，主要总结为三点：

第一、 中国游戏公司要想继续进行全球拓展，首先要根据自己的优势所在，要把海外市场和品类拓展作为公司的一个战略的定位，敢于挑战大市场和大品类，更积极的进行海外开拓，这样才能取得公司业务层面的更大突破。

第二、 敢于尝试和数据驱动。通过数据驱动来评估效果，把握市场机会。

第三、 持续的精品化和游戏创新。

“Google 其实一直致力于帮助中国的游戏公司，中国的游戏开发者加速游戏创新，把握出海的机遇。总体来讲，作为中国游戏公司出海的合作伙伴，我们其实希望助力游戏开发者打造一流游戏，帮助他们连接四海的玩家，并且增长他们的游戏业务。” 邓辉表示。

游戏开发者在收入和变现方面面临挑战和压力

在变现方面，Google 大中华区商业合作部副总裁张珺在演讲中提到，尽管游戏的玩家数量和使用时长在增加，但是游戏开发者的收入和变现却面临着挑战和压力，特别是依靠单一变现模式的游戏开发者受到的影响会更加明显。

根据 App Annie 数据，截止到 2019 年年底，下载量最大的 top1000 游戏中，已经有 89% 的游戏都采纳了广告变现，而 2019 年年初这个数字是 83%。

疫情期间，开发者遇到最大的问题，就是单一变现模式的抗风险问题，开发者也在探索采用内购 + 广告混合变现的增长模式，这或许会成为越来越多游戏开发者的选择。

张珺表示，混合变现模式不是一个简单的内购驱动游戏加广告，它跟游戏本身的玩法，以及游戏里面经济平衡的设计有关。“所以我觉得未来几年混合游戏变现游戏成功最大的挑战就是创新，最大的机遇也是创新。“

对于未来 2 到 3 年，游戏开发者在出海面临的阻力和挑战，邓辉还表示，一方面在于如何打造出更好品质的游戏；另一方面是能够更好的进行本地化。此外，在一些品类里，中国游戏公司已经占据了很大的市场份额，但在一些新的品类里还没有突破，比如说美国的三消类，这是挑战，也是机会。

邓辉认为，中国开发者勇于尝试新的东西，同时对于结果非常看重。

在开发者需求方面，张珺表示，看到两个变化，第一是开发者的需求更加前置了，第二是开发者对数据的需求更细了。

“所谓的需求更加前置，就是原来我们跟开发者谈广告变现，基本上都是基于他们已经有一款游戏产品，并且已有了一定的用户基础，才会自然而然地来谈变现需求。但现在越来越多的开发者在游戏还未上线，甚至还未立项之前就开始跟我们接触，希望我们可以提供更多的市场趋势、品类机会，以及用户画像方面的数据，帮助他们更好的进行立项布局。所以从这个角度上来看，我们觉得他们的需求更加的前置了。”

此外，开发者在数据需求上，不仅仅是一个宏观市场的分析，而是需要一个非常细颗粒度的数据来参考推进游戏的发布和立项。