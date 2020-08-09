华为手机钱包正式上线上海公共交通卡 · 交通联合

IT之家 8 月 9 日消息 据IT之家网友反馈，华为手机钱包的上海公共交通卡&交通联合版已经上线，支持全量 PAY 机型，支持 9.0.9.301 版本及以上版本。上海公共交通卡 · 交通联合版目前 0 元开卡。上海地铁享累计优惠；同时享受 “120 分钟”公交、地铁换乘优惠！

下面是相关问答：

已经开了上海公共交通卡，上海公共交通卡 · 交通联合版和上海公共交通卡有什么区别？

1. 二者采用的技术标准不同 : 上海公共交通卡 · 交通联合版和上海公共交通卡分别依照交通部、住建部标准制作发行，其中交通联合版卡面印有 “交通联合”标识。

2. 应用领域不同 : 上海公共交通卡 · 交通联合版可在上海地区以及其他城市互联互通线路使用；上海公共交通卡只能在上海地区的地铁、公交和轮渡以及金山铁路上作为交通卡使用，不能在上海外的其他地区使用。

为什么上海公共交通卡 · 交通联合版 0 元开卡，上海公共交通卡还要 20 元押金?

为了回馈华为钱包用户，上海公共交通卡 · 交通联合版目前 0 元开卡。

已经开了上海公共交通卡可以开上海公共交通卡 · 交通联合版吗?

已经开通上海公共交通卡的用户可以正常开通上海公共交通卡 · 交通联合版。

已经开了京津冀，上海公共交通卡 · 交通联合版和京津冀有什么差别？

京津冀互联互通卡是由北京市政交通一卡通有限公司发行的，上海公共交通卡 · 交通联合版是由上海公共交通卡股份有限公司发行的，都是遵从交通部标准的交通联合卡，可在全国范围内印有 “交通联合”标识线路使用。

上海公共交通卡 · 交通联合版刷卡享受本地刷卡优惠，京津冀互联互通卡异地刷卡需以当地政府及运营企业发布的票制票价政策为准。

此外，有些卡片服务不支持异地办理，只可在发卡地办理，例如异地产生不完整交易未处理，导致卡片无法使用，线下无法充值等问题。

我已经开了上海公共交通卡，可以升级为上海公共交通卡 · 交通联合版吗？

上海公共交通卡不支持升级为上海公共交通卡 · 交通联合版。