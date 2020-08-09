又一项倒退，三星 Note 20/Ultra 不支持 45W 快充

IT之家8月9日消息 8月5日，三星正式发布了Galaxy Note 20系列，包括Galaxy Note 20 Ultra和Galaxy Note 20，拥有更强大的配置规格、刷新设计、S Pen改进等。不过这次三星Note20和三星Note20 Ultra之间的差距巨大。

IT之家了解到，三星的两款Note20旗舰都不支持45W快充。此前消息称，Galaxy Note 20 Ultra将支持45W快充，但事实上并不支持。

不过大部分用户使用起来可能没有区别。

因为虽然此前Galaxy S20 Ultra和Galaxy Note 10+支持45W充电，但三星并没有在包装盒中附带45W充电器，而是附带了25W充电器。

要想使用45W快充，用户需要购买可选配件。

如果你已经有45W快充充电器，那么你仍然可以使用45W充电器为Galaxy Note 20或Galaxy Note 20 Ultra充电，但它将被限制在25W。

电池续航方面，三星Note 20配备4300mAh电池，Note 20 Ultra配备4500mAh电池，采用双电芯设计方案。两款机型都最高支持25W快充，30分钟可充电50%。

虽然如此，在快充的硬件配置上，Galaxy Note 20/Ultra还是倒退了。