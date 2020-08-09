美企担心成为 “微信禁令”牺牲品：中国业务离不开微信

IT之家8月9日消息 在美国政府决定禁止微信后，美国的一些企业开始担心所面临的风险。

英国《每日电讯报》报道，鉴于微信支付在中国的普及程度，包括星巴克、肯德基、迪士尼和麦当劳在内的美国企业巨头如今面临一个问题，即美国白宫此举是否会妨碍它们在中国的业务。

报道称，腾讯微信支付被数以亿计的中国消费者当做银行卡或现金的替代品。用户可以通过微信二维码在商店付款或向朋友转账，还可以利用其技术进行在线支付。

禁止美国企业使用这款应用可能会使苹果公司等科技企业面临失去大量客户的风险。一些专家说，该禁令可能意味着这家智能手机制造商将被要求从iOS商店中删除微信和微信支付。

报道称，苹果公司去年在中国营收超过130亿美元，但许多消费者使用微信作为主要的通信和支付方式，因此可能会放弃购买没有微信的苹果iPhone手机。但目前白宫此项行政命令的波及范围还未明确。

IT之家报道，8月7日晚间，腾讯控股在港交所发布澄清公告：我们注意到，美利坚合众国总统于2020年8月6日颁布了一项行政命令，禁止与我们的WeChat应用程式相关的且受制于美国管辖的若干交易。本公司正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响。本公司将在适当的时候发布进一步的公告。