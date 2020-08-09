美国禁用微信，对华人意味着什么

IT之家 8 月 9 日消息 据 CNN 报道，在美国总统特朗普签署关于限制微信及腾讯公司 “在美交易”的行政命令后，美国华人开始担忧事情的严重性，不少人将行政令理解为禁止使用微信。

对于 72 岁的退休小企业主张连平（音译）来说，微信是其与在中国北京、山东和辽宁省的亲戚、老同学和朋友保持联系的生命线。她说：“如果我们没有微信，我们就真的要倒退 40 年了。”

“在中国，每个人都在使用微信。很难体会到它对联系中国人有多重要，”哈佛商学院专注于技术和管理的教授 Willy Shih 说，“看起来就像 [美国]试图在两国之间放下一道铁幕，让人们无法相互沟通。”

特别是在几十年前离开中国但仍希望保持联系的老一辈移民中，这个应用很常见。而在疫情期间，回中国旅行复杂、昂贵，而且还要多出一段隔离期，很多人都会留在美国，这就使得微信更加必不可少。

“我还是想用微信，它更便宜，打电话（到中国）很贵。”张连平说。

张连平 1989 年移民美国，过去几年开始使用微信。如果没有微信，她由于不会使用电脑，只能邮寄照片，给国外的亲友打电话。但由于东海岸和中国时差较大，她说，在微信上留言方便多了。

在她离开中国的这几十年里，她在中国的亲朋好友都会给她发照片。等到女儿 10 月份生孩子的时候，张女士计划用微信把照片发给她的兄弟姐妹和老同学。她说，如果没有它，她只能用像蜗牛一样慢的邮寄。

63 岁的萧健（音译）已经退休，但在圣地亚哥担任书法老师，他说，华人社区听到美国禁止微信的传言已经有几个星期了，并在微信上讨论过这件事。肖先生 1989 年从云南移民到美国，大约 4 年前开始使用微信。他现在每周一晚上都会用这个应用给父母打电话。

“听到这个行政命令，我真的很失望，”他说。

特朗普在行政命令中写道：“和 TikTok 一样，微信也会自动捕捉用户的大量信息。这种数据收集有可能让中国获取美国人的个人和专有信息”。他还说：“美国必须对微信的所有者采取积极行动，以保护我们的国家安全。”

IT之家了解到，腾讯发言人表示，该公司正在 “审查该行政命令，以全面了解情况”。

“作为普通人，我们大多数中国人，包括我和我的学生，我们不会谈论任何与敏感、政治话题有关的事情。”他说，“我们可以把微信作为一个正常的生活交流平台，所以我们不担心其他的事情。”

如果微信在美国被禁止，哈佛大学的 Shih 先生说，美国人很可能不得不借助电子邮件来联系中国的人，而这种沟通方式在中国并没有那么广泛地使用。

“如果我发邮件，可能几个星期都得不到回应，或者很有可能永远得不到回应，”Shih 说。

对于 1982 年从广东省移民到圣地亚哥的 56 岁的企业主郭先生来说，微信是她与加州零售购物中心的租户沟通的方式，也是与中国的家人和朋友聊天的方式，包括她在上海的儿子。

“你可以留下长长的信息，很详细的信息。你可以发布比方说像工作表或旅行路线。它的功能非常强大。这真的是一个非常好的沟通工具，”郭先生解释说。

“对我来说，（禁令）在社交方面超级不方便，我认为对许多，许多在中国与中国人做生意的美国人来说，这将是一个很大的干扰。这将是非常低效的，”她补充道。“我为他们和我自己感到非常难过。”