专访雅迪高级副总裁周超：技术是 “护城河”，未来推出 “大排量”电摩

8 月 4 日，雅迪冠能系列新品暨 TTFAR7 级增程系统发布会在广州召开，雅迪推出了全新的 TTFAR7 级增程系统，并发布了首批搭载这一技术的冠能系列产品——冠能 M8、冠能 T5。在发布会后，雅迪科技集团高级副总裁周超接受了IT之家等多家媒体专访，在全新新品的技术、创新、行业等领域进行深入交流。

在电动摩托车领域，雅迪此次全新推出的 TTFAR7 级增程系统无疑是革命史的突破，这项技术包含七大部分，分别是 TTFAR 电机、TTFAR 石墨烯电池、TTFAR 能量回收控制器、TTFAR 电能检测仪表、TTFAR 低滚阻轮胎、TTFAR 降电阻电缆、TTFAR 低风阻车身设计等 7 大技术。这七大技术构成了雅迪冠能系列新品基础。

谈起 TTFAR7 级增程系统，周超表示，这项技术是雅迪多年研发的成果，面向新技术，雅迪每年研发投入在 3-5 亿元之间，正是因为这种持续的投入，才有今天的成果。目前雅迪拥有 2 个 CNAS 国家实验室，研发人数超过 500 人。

周超谈到，雅迪目前在上海设立了研发中心，在美国的 Lightning 也有合作研发实验室，在宁波有专门的电机研发中心。大量的研发投入也转化成真实有效的技术专利并且克服了诸多行业技术壁垒，此次雅迪发布的全新一代冠能系列产品包含了二十多项专利，其中仅发明专利就达到了十几项，这些构成了雅迪的 “护城河”。

在大功率电动摩托车领域，周超很自豪的说道：“我们现在最高时速电摩是和 Lightening 合作的，能达到 350 公里的时速，包括自动化的平台，这些平台其实都有很高的技术门槛。”

回到 TTFAR7 级增程系统上，周超谈到，搭载雅迪 TTFAR7 级增程系统的电动摩托车支持边骑车边充电，这也就是我们常说的动能回收，但目前这项技术只在一些电动汽车或油电混合动力汽车上出现，雅迪这项功能可以说是电动二轮车厂商中走在前沿的一项技术。这项技术包含两个核心部件，分别是雅迪凸极电机和能量回收控制器，凸极电机具有电动回收的功能，而能量回收控制器则能配合凸极电机，实现滑行、制动、下坡场景下反充电功能，以此实现能效提升。

周超强调，利用 TTFAR7 级增程系统普通电机电池续航可以从 70 公里提升到 110-120 公里，而这其中反充电基本能贡献 10 公里的效能。并且，驾驶员可通过仪表直观地看到电机变动的时间。当被问到这样的反复充电是否会对电池寿命有影响时，周超答道，“完全没有影响，我们的石墨烯二代电池，它比普通的电池寿命还要长得多，普通的电池循环次数是 500 次，我们是做到 2000 次。所以，它远远大于普通电池的使用寿命。”

当谈到未来雅迪产品规划时，周超表示雅迪会在 10 月份发布新的智能系列产品，可以做到双 70 公里，即时速 70 公里、70 公里的续航里程。还有雅迪自主研发的 G6，它的时速可以达到 80 公里以上，续航里程做到 100 公里以上。周超说：“（雅迪）要把电动两用车从轻便电摩往电动摩托车（发展），也不排除未来我们还要推出代表大排量能源车这种超级电摩的产品。当然，智能化是必备的，基本的品质具备一线摩托车品牌的特质，结构件上和电机的稳定，这是最基本的，但我们要让它完成，更好地加速度、更好的加速体验。”

对于未来行业发展，周超向IT之家等媒体表示，目前行业正处于一个低水平竞争中，市场总产值大概在 900 多亿元，雅迪给自己定了一个目标，到 2023 年，总的规模希望达到 2500 万台，希望产值做到 1000 亿元。周超对未来电动车行业充满希望，他说：“希望产品迭代升级，技术的迭代升级，引领整个行业往上拓展，打开一个立体的增长空间。我们这个行业国内国外，未来的总体规模应该在 1 万亿，所以，我们给自己定的一个目标是 1000 亿的产值。”