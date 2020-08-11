TikTok 宣布 “创作者基金”首批获奖者，19 人获奖励

TikTok 宣布首批获得其 “创作者基金”奖励的视频创作者，这个 2 亿美元的基金会为热门内容创作者提供奖励。

▲红人大卫 · 多布里克（David Dobrik）

共有 19 名创作者获奖，包括大卫 · 多布里克（David Dobrik）、布列塔尼 · 汤姆林森（Brittany Tomlinson）、夏延 · 雅兹 · 怀斯（Cheyenne Jaz Wise）、贾斯蒂斯 · 亚历山大（Justice Alexander）、迈克尔 · 勒（Michael Le）、玛丽莎 · 任（Marissa Ren）等。虽然很多获奖者出身娱乐行业背景，比如多布里克和史密斯都是 YouTube 创作者，但的确有一些出身非媒体背景的创作者。

法耶斯医生（Dr.Fayez）（@lifeofadoctor）是一位急诊科医生，他 2019 年开始使用 TikTok，他的内容主要是为了帮助公众了解医学误区和医生日常生活。而麦特 · 格雷西亚（Matt Gresia）（@mattgresia）是一位创业者，他专门使用 TikTok 向 13 万粉丝传授商业技巧。

TikTok 去年 7 月宣布了这个 2 亿美元的奖励基金，该公司发言人表示此项目是为了支持渴望利用这个应用维持生计的创作者。目前还不清楚具体的奖励频率和奖励金额。但 TikTok 发言人表示，这是一个持续的项目。

想要入围奖励范围，创作者必须 “年满 18 岁，符合 1 万粉丝的最低要求”，过去 30 天的累计视频观看量至少达到 1 万次，而且要发布不违反社区准则的原创内容。”

相比而言，创作者也可以通过 YouTube 的 “创作者项目”获得广告收入，并需要拥有至少 1000 名粉丝，并在过去 12 个月至少吸引 4 小时观看时间。

“创作吸引人且有意义的内容需要时间和精力，我们的创作者热衷于分享故事和连接受众，就像我们热衷于为他们和更广泛的用户服务一样。”TikTok 美国总经理瓦尼萨 · 帕帕斯（Wanessa Pappas）说。

该公司的目标是将这个基金的规模在未来 3 年从 2 亿美元增加到 10 亿美元。该基金目前仅适用于美国的创作者，但未来希望为全世界创作更多基金。据悉，申请渠道将在本月晚些时候开启。