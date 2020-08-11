电动卡车公司 Nikola 获得生产 2500 辆垃圾车订单，股价大涨 22%

8 月 11 日消息，据国外媒体报道，电动卡车公司 Nikola 周一表示，公司获得了为垃圾处理巨头 Republic Services(RSG)生产至少 2,500 辆电动垃圾车的订单。



Nikola 创始人 Trevor Milton 表示，传统的垃圾车脏、嘈杂、污染严重，电动垃圾车可以改变这一现状。

Milton 表示，这款电池驱动的电动车充电一次就可以行驶 150 英里（约合 240 公里），在又一次需要充电前可以清空 1,200 个垃圾桶。

受利好消息影响，周一收盘，Nikola(NASDAQ:NKLA)股价大涨 22.03% 至 44.81 美元，总市值约 169.82 亿美元。

Nikola 今年 6 月以并购一家名为 VectoIQ Acquisition Corp 的上市公司登陆纳斯达克，投资者对其关注非常之高，似乎在押注其成为下一个特斯拉。

另外，值得一提的是，Nikola 名字也很有意思，和特斯拉相似。特斯拉这个公司名，是为了纪念一位物理学家，也就是尼古拉 · 特斯拉（Nikola Tesla）。尼古拉 · 特斯拉被认为是电力商业化的重要推动者，并因主要设计了现代交流电力系统而最为人知。