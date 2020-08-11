苹果首次推出 watchOS 公测版，升级前务必注意这些事

8 月 11 日上午消息，苹果公司今天正式发布 watchOS 7 的首个公开测试版。这也是 watchOS 这个系统历史上首次面向所有用户发出公测版本。

如果想体验尝试，可以用与手表配对的 iPhone 打开 beta.apple.com 注册设备，手机接受到公测版描述文件后，便会更新 Apple Watch 的系统。

需要注意的是：

手机本身也必须是 iOS 14（公测版或开发者测试版都可以），这样才能跟 watchOS 7 配对；

手表升级之后，是无法再降级回 watchOS 6 的。（因为没有刷机线，它没法像手机那样 DFU 模式强行刷机）

这是苹果公司首次发布 watchOS 的公测版。过去，其他系统都有 “开发者测试版”和 “公开测试版”两种测试系统，前者提供给开发人员，后者给一般用户体验尝鲜，但 watchOS 只有开发者测试版。

苹果也提示用户说：

“watchOS Public Beta 版更新尚处于开发阶段，因此部分应用程序和服务可能不会如期正常工作，并且其数据可能无法向后兼容。Apple Watch 内容会自动备份到配对的 iPhone。您可以通过此处进一步了解 Apple Watch 备份。请注意一旦安装 Public Beta 版，Apple Watch 便无法恢复到之前发布的操作系统版本。”

另外，苹果还警告说 VoiceOver 语音辅助功能在最新的 watchOS 7 beta 中无法正常工作。这功能通常能帮助盲人使用 Apple Watch。如果非常依赖这个功能，请不要更新到测试版。

watchOS 7 不再支持 Apple Watch Series 1 和 Apple Watch Series2。这意味着这些型号的手表只能使用 watchOS 6，而以 Apple Watch Series 3 及之后的型号，将可以现在就体验 watchOS 7 ，或在今年秋季收到 watchOS 7 的正式版更新。

watchOS 7 为 Apple Watch 添加了多种新功能，例如因为新冠疫情而出现的洗手监测，新的表盘共享及睡眠监测等等，锻炼功能则新增了舞蹈锻炼和改进的卡路里跟踪。