时隔三年后，谷歌地图重新登陆苹果 Apple Watch

IT之家 8 月 11 日消息 谷歌周一表示，将把谷歌地图重新带回 Apple Watch。

谷歌曾在 2017 年悄悄地从 Apple Watch 中删除了该应用，但表示预计将在 “未来”重新推出该服务。当时，分析师提出，虽然健身应用在该设备上表现良好，但其他应用还不适合该手表。

新的 Apple Watch 谷歌地图应用的工作原理与 iOS 版应用类似，Apple Watch 用户可以通过该应用获得汽车、自行车、公共交通或步行的导航方案。当使用已保存的目的地（如公司或家庭）时，该应用支持 Apple Watch 上的预计到达时间和分步指示。其他目的地则需要在 iPhone 上开始导航，然后由 Apple Watch 接收导航方向。

根据研究公司 IDC 的数据，Apple Watch 是全球最受欢迎的智能手表，拥有超过 28% 的市场份额。但当该手表在 2015 年首次推出时，有一些限制，例如没有自己的网络信号，许多应用只有基本功能等。

IT之家了解到，谷歌的一位发言人拒绝评论该公司最初为何从 Apple Watch 中下架地图应用，以及为何现在又要回归。

此外，谷歌还为苹果的 CarPlay 更新了地图应用，该应用现在可以展示地图的分屏视图和其它控制功能，包括音乐播放或日历事项。