苹果 Apple Watch 支付宝新功能发布：“一键收取”蚂蚁森林能量

IT之家7月30日消息 每天清晨一睁眼就 “收能量”，希望用手机种下一棵小树，已经成为众多网友起床后的 “头等大事”。近日，Apple Watch 中的支付宝 App 全新升级，新增了蚂蚁森林 “一键收能量”功能。在穿戴设备日益普及的当下，支付宝又将 “手机种树”升级到了 “手表种树”。

近年来，苹果持续加速在中国的 “本土化”进程，而穿戴设备的迭代更新，更要敏锐贴合社会生活习惯。如今在 Apple Watch 上可 “一键收取能量”，意味着苹果看到：蚂蚁森林已成为中国人日常生活的一部分。

IT之家此前报道，2020 年 3 月，支付宝宣布升级为 “数字生活开放平台”，拥有支付、理财、生活服务、政务服务、公益等多场景与行业的服务，蚂蚁森林则是其中一个重要的环保公益场景。

有分析人士认为，目前蚂蚁森林参与者已超 5.5 亿，而收取蚂蚁森林能量又是高频行为，这都是苹果方面看重的因素。将 “手机种树”进化为 “手表种树”，穿戴设备的更新，顺应了社会流行时尚和大众生活习惯。此次在技术上看似微小的 “变化”，恰恰反映出苹果对中国用户热衷环保公益的洞察，因而积极推进产品的本土化 “入乡随俗”。

2016 年 8 月，“蚂蚁森林”在支付宝公益板块正式上线。每个人在低碳生活场景中节省下来的碳排放量，都可以被蚂蚁森林科学计算为虚拟的 “绿色能量”，积累到一定程度就能兑换一棵真树，由蚂蚁森林和公益合作伙伴在荒漠化地区种下，以培养和激励社会大众的低碳环保行为。

据统计，四年来蚂蚁森林已带动 5.5 亿用户参与，种下真树超过 2 亿棵，接入低碳场景 20 多种，包括减纸减塑、线上办事、绿色出行、循环利用等多个方面，见证了低碳绿色的生活方式在中国成为流行。