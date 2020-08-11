【IT之家众测作品】macOS 体验报告：让电脑重新回归生活

移动互联网的时代早已到来，人们获取信息、接触世界的互联网入口已经完成了从电脑到手机等移动设备等转换。人们对于电脑的使用场景正在不断发生变化：微型电脑从 20 年前公司、单位配备的信息处理、专业计算工具，到 10 年前家庭的互联网信息终端，再到今天个人的专业生产力或电子竞技工具，完成了 “专业——普及——专业”的应用场景转换。有没有一款适用于电脑的操作系统与生态环境，可以在符合我们当前移动浏览使用习惯的前提下，融入我们日常的工作、娱乐、生活之中？macOS Catalina 向我们交出了来自苹果的思考与解答。



1 系统交互设计：迎合当代操作逻辑与使用需求

macOS 始终坚持自己的系统设计语言，将繁杂的系统架构隐藏起来，将最简明的体验还原给用户。每一个初上手 mac 产品的用户，都会被这种久违的简明、精致的感觉所吸引。

“访达”是 macOS 中的文件资源管理器，其作用类似于 Windows 系统中大家所熟知的 “我的电脑”。与 Windows 系统中把所有实际存在的文件资源直接展示出来的方式不同，mac OS 将你的本机和云端中的文件资源按照用户的使用需求归类，向我们展示出来的选项是用户易于理解的 “桌面”、“文稿”、“下载”等分类方式。用户无需再关心自己的硬盘应当分成几个区、文件该保存在 D 盘还是 E 盘等类似的问题，而只需简单地按照自己的需求归档保存即可。这样的简明文件管理体验，不仅是 macOS 系统一贯的坚持，更与现在的用户所熟悉的移动设备的操作逻辑是一脉相承的。此外，访达中的 “智能文件夹”功能可以让我们根据特定的搜索条件（名称、文件类型、修改日期等）创建搜索结果组合，这对于拥有大量文件的用户（如摄影师、科研工作者）的文件管理效率有着极大的提升。

▲文件资源管理器 “访达”中的 “智能文件夹”功能

日常使用的用户非常期待电脑能够具有如移动设备一样统一、简洁的应用安装与管理体验。macOS 中提供了包含日常所需应用的 App Store，用户可以在这之中找到大量日常所需的应用，各个安装包的安装过程都是简单且统一的。如用户需要安装 App store 中不包含的其他应用，同样可以自由地选择安装包自行安装。macOS 中的 “启动台”汇聚了全部已安装应用，将他们用移动端用户熟悉的大图标的形式展现出来。删除应用的方法也非常简单且熟悉——只需要将应用图标拖拽到垃圾桶中即可。这样的设计，同样是 macOS 一贯以来的坚持，也同样是移动设备用户所最熟悉的。

▲“启动台”界面与程序删除体验

macOS Catalina 现在甚至开始支持一些来自移动端的 App。开发者只需进行简单的操作，即可让 iPad 中的 App 轻松迁移到 macOS 平台。与微软曾经倡导的 UWP 应用不同，苹果的这一计划目前已经在 Catalina 系统中落地，并将在未来的系统与硬件之中得到进一步的保障。苹果之前宣布将在未来一段时间内将 macOS 迁移到 ARM 平台上来，这将进一步为移动端和传统电脑设备的融合奠定坚实基础。

▲App Store 已上架的 iPad 移植应用

macOS 所提供的触控板体验已经人尽皆知，用户可以通过面积足够大、随处可按压的精准控制触控板替代鼠标操作，还可利用大量的手势快捷方式让电脑使用变得更简单、更自然。在 MacBook Pro 中，Touch Bar 的加入使得 macOS 的触控体验更上一层楼。MacBook Pro 上的 Touch Bar 是让电脑以最高效的方式融入当代的触控交互大潮的精彩设计。与直接使用触摸屏不同的是，Touch Bar 将我们使用应用程序过程中的最常用的操作放到键盘区域之中来，如 Word 中的字体调节、Safari 中的页面切换、播放视频过程中的进度条和全局的亮度调整、音量调整、Siri 快捷键等。传统形态的触摸屏笔记本至今没有大范围普及，因为在这样一块大屏幕上的不同区域指指点点不仅不会达到鼠标一样的操作效率，还会让我们的手和胳膊产生不适的感觉；而 Touch Bar 将最常用的操作集成在键盘区域中，这是一种触手可及的快捷操作，是一种能够比鼠标更具有效率的操作模式，也是目前传统形态笔记本中获得广泛赞誉的触控解决方案。

▲Touch Bar 在不同操作中提供了当前最需要的快捷操作控制内容

还有更多的小细节在优化着 macOS 的使用体验。在屏幕上找不到鼠标的光标是用户在使用电脑时时常会发生的一件事，这时大家通常会快速晃动鼠标以找到光标的位置。在 macOS 中，当你快速晃动鼠标时，屏幕上的光标会以一个巨大的尺寸被显示，帮助用户快速找到光标位置。macOS 为使用者提供了大量以人为本的交互逻辑，能够让用户以最低的学习成本来快速使用这台电脑。这样告别了繁杂操作轻松、简单的使用方式让用户的关注点更多集中于用户所关心的内容本身，而不再需要去思考交互逻辑和使用方法。这种沉浸在内容中的交互体验，是让每个使用者在日常生活中重新开始主动使用电脑获取内容的重要一环。

2 生态环境：让电脑融入生活的 “杀手锏”

谈起苹果的产品，“生态环境”总是一个绕不开的话题。“生态环境”指的是由手机、笔记本、平板电脑等系列产品共同构成的统一的、跨设备的使用方法和用户体验，一个好的生态环境能够帮助用户在不同设备之间以更高的效率完成各种各样的工作。毫无疑问，当搭载 macOS 系统的 MacBook 与搭载 iOS 的 iPhone、iPad 被同一个用户共同使用时，整套苹果生态环境能让 macOS 的使用体验更上一层楼。

人们希望信息能在自己的电脑、手机、平板之间自由地流通，并按照自己的需求在自己所选的设备上被处理，macOS 能非常高效地满足这一点。“连续互通”功能能够实现许多跨设备的操作——比如在 MacBook 上回复 iPhone 收到的信息，在 iPad 上粘贴刚刚在 MacBook 上复制的内容。“接力”功能让我们可以在一台设备上开始工作，并在另一台设备上从之前离开的地方继续工作（仅限一些自带软件，如邮件、Safari、Pages 等）。“隔空投送”可以帮助我们在不同的设备之间快速传递数据，如将手机上的照片以极快的速度传输到电脑中，以用于文稿编辑。在目前的系统中，我们还可以直接在桌面上单机鼠标右键（或双指虽然一些其他厂商的生态环境也能实现类似的跨设备信息交互功能，但 iOS 和 macOS 之间连续互通的速度和稳定程度一定会让每个接触到它的人眼前一亮——“用了就后悔，后悔用晚了”。

▲利用 “接力”功能在 iPad 上无缝对接来自 MacBook 的工作

“随航”是 macOS Catalina 新推出的一项功能，它允许 macOS 用户将自己的电脑和 iPad 无线连接，从而将 iPad 用作电脑的显示器，一部分不具备第二个显示器的用户将可以利用自己身边的苹果设备开启低成本扩展显示体验。值得一提的是，使用 “随航”功能，可以在 iPad 上利用 Apple Pencil 在 macOS 系统中进行一些绘画和记录的操作。iPad 的屏幕具备出色的色域色准，因此摄影师也可以放心地通过使用 “随航”功能获得一块用于照片编辑和预览的副屏。“随航”功能同样支持将 iPad 作为触摸屏使用手势操作，但这些手势操作采用了 macOS 中触控板的操控逻辑（如双指上下滑动以滚动页面），有一些交互逻辑和我们本身习惯的触屏操作逻辑上相违背的，增加了学习成本。

▲利用 “随航”功能将 iPad 当作 MacBook 的副屏

苹果的优秀生态环境使得 MacBook 和其他日常使用的设备，如 iPhone、iPad 和 Apple Watch、AirPods 变成一个整体，用户可以在任意一款设备上获取、处理、发布他们想要的信息。在用 MacBook 工作时，我们可以通过生态环境极速获取来自 iPhone 或 iPad 中的相片、便捷地处理 iPhone 接收到的电话和信息，这大大减少了我们使用电脑时跨设备操作的次数。在 macOS 的加持下，电脑正在获得越来越多的简洁、易用的移动端操作体验，移动端也在继承电脑的高效工作流程，这将会逐步弱化各个设备之间的界限，从而让电脑作为我们移动生活的一部分，而非一个专业软件运行环境，重新回到我们的日常生活之中——使用 MacBook，确实让我们的生活更简单、更高效。

3 生产力软件：打破用户与应用程序间的壁垒

macOS 不仅适合日常生活使用，更适合于一些领域的专业工作者使用。以 Final Cut Pro 和 Logic Pro X 为代表的专业软件凭借出色的交互逻辑与强大的功能吸引了业内的多数用户，成为了视频剪辑界和音乐制作界的 “金标准”。我之前在 Windows 系统中使用 Cubase 制作过一些交付客户的音乐，一直有想要迁移到 Logic Pro X 的想法，恰好可以借着这个机会体验 Logic Pro 软件，来进一步了解这样一款音乐制作软件能给音乐制作人提供怎样的帮助。

现在制作音乐，离不开专业的音乐制作软件——业内称之为 “宿主软件”。Windows 端常见的宿主软件包括功能强大但售价较高、对新手不友好的传统音乐制作软件 Cubase，电子音乐制作者常用的制作软件 FL Studio 等，但现在更多人使用的，还是 macOS 中的金牌宿主软件——Logic Pro X。相比于前几款软件来说，Logic Pro X 的界面对新手更加友好，有大量的教程可供学习，甚至还内置了 Billie Eilish 的作品《Ocean Eyes》的原版工程文件，可以让使用者在了解 Logic Pro X 强大功能的同时，学习专业音乐制作人的制作技法。

▲正版 Logic Pro 中内置的 Billie Eilish 《Ocean Eyes》工程文件

在简单的使用过程中，Logic Pro X 给我的最深刻的印象，和 macOS 给我留下的印象一样：界面直观，操作简单。与我之前使用的宿主软件不同，Logic Pro X 在钢琴卷帘、乐谱、挂载插件、轨道输出等各个方面都拥有着简单、实用的用户界面设计，有助于降低学习和迁移成本，帮助用户提高工作效率。以下是我用 Logic Pro X 试用版制作的《IT之家之歌——寻找未来》的片段。作为一个从未接触过 Logic Pro X 的新使用者，以下工作全部在 1 小时之内完成。

▲重新制作的《IT之家之歌——寻找未来》片段



专业工作者同样有高效工作、专注内容的需求。Logic Pro X 同 Final Cut Pro 等其他软件一起，在 macOS 系统上，利用 MacBook 的独到设计（如 Touch Bar 和高质量麦克风），为用户创造了与其他平台都不相同的使用体验。在这里，使用这些专业软件就像使用大众用户经常接触的普通功能一样简单，同样可以享受高质量、高效率的用户界面设计和完备、强大的软件性能，为每一位专业软件用户创造价值。

许多其他领域的专业软件，包括只有极少数人群能够接触到的非常小众的专业软件也提供了 macOS 的版本。以纳米光学领域常用的麦克斯韦方程组求解软件 Lumerical 为例，其 macOS 版一直保持与 Windows 版同步更新，正版用户可以在 macOS 版中使用到全部最新功能。

▲利用 Lumerical FDTD 进行波导输入耦合器的仿真设计。此处波导的宽度为 450nm，约为光纤有效传光部分直径的 10 分之一。

4 总结：让电脑重新回归生活

许多人将电脑与移动设备视作两个时代的产物，认为电脑操作复杂，更加适合专业软件需求，而手机等移动设备使用简单，理应成为互联网生活的第一入口。这样的人大多还在使用较老的电脑硬件和操作系统，没有看到电脑及操作系统在时代发展中所享受到的红利及获得的成果。现如今的电脑，不仅性能更加强大，而且也在不断拥抱移动互联网时代，不断向着新的用户需求迈进，不断融入我们的生活。macOS 就是为这一目标而生的系统。macOS Catalina 在前作的基础上更进一步，以简洁的交互逻辑为本，以出色、到位的细节为根，以生态环境的互联互通为矛，以应用环境的独到优势为盾，建立起了生在当代、服务当代的电脑使用环境。

现在的数码产品使用者正在拥有越来越多的终端设备。不可否认的是，手机成为了每个人首选的互联网信息入口，平板成为了多数人首选的视频娱乐终端，留给电脑的空间似乎只剩下一些专业软件了。但 macOS Catalina 以出色的设计、简单的使用体验和更加完善的生态系统，让每位拥有 mac 电脑的用户都能感受到，使用电脑不再是为了完成特点的专业任务，而是服务数字生活需求、享受获取、处理、传递信息的每一步。现在的 mac 已经不再是一台单独的电脑，而是变成了其用户生活中的一部分。

这是数码终端产品理应拥有的使用体验。电脑已经不再是可望而不可及的专业设备了，如果用户为了学习怎样使用这项设备还需要付出较大的时间和精力，还要时刻面对这款设备可能会带来的普通用户难以自己处理的不稳定情况，那么这样的产品将越来越不再受到大众用户的喜欢。出生在移动互联网爆发的新一代 “10 后”，以及伴随中国经济腾飞发达起来的乡镇用户，接触到的第一个数码设备很可能将是手机。移动端的简单、统一的交互体验很可能将成为它们对电脑交互体验的理所应当的期待，macOS 将会成为他们最自然的选择。

这样的交互体验一定会成为未来数码产品的主流。让电脑以最自然的状态、最简单的使用体验重新回归生活，一定会成为未来所有个人计算机操作系统的发展方向。

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