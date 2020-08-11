5G 电费开支太贵，基站降耗 “花样百出”

近期，一条洛阳联通 “通过深度休眠降低 5G 基站能耗”的新闻，引发了业界乃至社会的热议。新闻显示，洛阳联通会在夜间的部分时段休眠部分 5G 基站，以此来降低电费成本。

网友说 5G 华而不实有之，质疑 5G 不成熟有之，怪运营商不尊重用户有之。运营商也是有苦难言，5G 运营成本高昂，尤其是电费支出，此前有运营商专家预测，5G 要达到 4G 覆盖，电费支出超过 2000 亿元。预计 2020 年 5G 基站开通超过 60 万座，如果 “火力全开”，对应数百亿元电费开支，运营商将背负沉重的运营压力。

这并非因为 5G 不实用。事实上，正是因为 5G 具备更强的网络能力，整体能耗超过 4G，但单位带宽能耗其实是下降的，对社会发展更是具有重大意义，不能因噎废食。夜间闲时休眠部分 5G 基站，能够帮助运营商减少电费开支，是一个精细化管理的举措。

“休眠 5G 基站”比较吸引眼球，据 C114 了解，包括运营商，整个行业产业链各个环节都在为降低电费开支做着各种努力。例如华为、中兴等设备商不断开发先进芯片，从设备层面降低能耗；中国铁塔协同行业积极争取各种优惠政策，积极推进技术创新，想方设法降低电费等运营成本，助力 5G 低成本规模部署。

5G 基站降耗 “花样百出”

5G 网络中，基站是耗电大户，大约占据总能耗的 80%。因此，5G 基站降耗成为各方发力的重心。中国铁塔技术专家介绍，中国铁塔在去年就启动了专项行动，联合三大运营商，通过精细化管理，降低 5G 基站用电成本。

一方面是精准计量，中国铁塔对 5G 基站进行了技术改造，能够对各家运营商的主设备的直流耗电分别计量；对于交流耗电，中国铁塔对转供电站址进行智能远程抄表改造。电网企业总部和其省市公司给予了很大支持，提供了直供电用电清单明细，使得中国铁塔能够掌握 5G 设备实时用电信息。

“这样做既可以计量出主设备的耗电量，给运营商提供参考，从而通过技术手段降低主设备功耗；同时也可以实现精准分摊，设备总耗电量低的运营商可以更少地分摊电费。”专家表示，“再就是可以监控异常用电，通过后台大数据分析，我们可以测算出一座 5G 基站的大致耗电量，及时发现不合理的电力流失，例如设备故障、空调故障带来的电力流失。”

另一方面是运营优化，中国铁塔通过空调的调节、自然冷源的使用，降低空调使用成本，节约电力；大规模采购高效率开关电源，提升电能转化效率；采用锂电池进行削峰填谷，节省电费支出；以及自主发电、光伏发电等方式供基站使用，可谓 “花样百出”。尽管主设备耗电支出占大头，但中国铁塔通过上述方式，依然从各个环节节约了可观的电力支出。

紧抓政策导向降低电费

除了自身通过精准计量和运营优化实现 5G 基站降耗，中国铁塔与三大运营商还从源头开始解决电费支出过高的问题。

在政策层面，中国铁塔与三大运营商、中央多部委、各省市政府、电网公司协调，通过政策支持降低 5G 网络电费，包括提供用电补贴、降低电价、降低税务成本等，目前已有 25 个省、区、直辖市出台了相关政策。

与此同时，中国铁塔积极参与电力市场化交易直购电，目前已有 15 个省分公司实现参与电力市场化交易。专家指出，全国平均来算，参与电力市场化交易每度电能够省 2 分钱，能够节省一些用电成本。

更重要的，是基站用电的转改直，也就是转供电改直供电。由于 5G 基站建设往往需要占一定比重地占用其他业主土地，比如居民小区、园区、综合体、写字楼内的通信基站，过去较多的存在除电网企业外的社会资本投资建设了供配电设施，形成了供配电设施的电力红线，因此只能接入转供电主体的用电。成本大大高于电网公司的直供电，有时还会面临不合理的加价。

这里面涉及复杂的利益问题，中国铁塔一直在与电网公司、物业等转供电主体协商，典型方法是在专用变压器下加挂一个基站直供电电表，使得电网公司无需重复建设线路，降低用电成本。经过协商，目前，中国铁塔已争取 7.3 万座铁塔采取直供电方式，其中 5.6 万座基站完成施工。后续中国铁塔还会继续推动下去，尽可能采取直供电方式为 5G 基站供电。

需要社会多理解、多支持

中国铁塔采用多种手段节省 5G 基站电费开支，目前已经初见成效。例如，中国铁塔山西公司与政府和三大运营商协商制定 “一站一策”改造方案，2020 年计划累计完成转改直站址 4273 个，预计年化节约用电成本 5700 万元。同时，积极参与电力市场化交易，直供电电费单价平均下降 9.5%，年化节约电费 3200 万元，节约成本全额让利；此外还有政府财政补贴电费。预计 2020 年为三家运营商节省电费近 1.4 亿元。

中国铁塔江苏公司主动沟通省发改委、省工信厅等政府单位，联合三家运营商省级公司向发改委提交了《关于降低电费成本支出助力 5G 健康持续发展的报告》，并获得了政府政策支持，进一步明确 5G 基站纳入电力直接交易、支持电信企业单独装表建户进行转改直、全面清理规范转供电加价行为、研究制定峰谷电价等降本增效措施，并通过大力投资站址转供电改造、电力市场化交易等，预计 2020 年为三家运营商节省电费约 5000 万元。

应该来说，中国铁塔通过多方面的技术创新，以及政府、电网公司等各方的大力支持，在一定程度上帮助运营商减轻了 5G 基站的运营成本。与此同时，5G 基站降耗还需要得到社会更多的理解和支持，进一步降低电费支出，推动 5G 基站建设步伐，形成 5G 商用的规模效应，进而发挥 5G 的真正实力。对于运营商 “夜间闲时休眠 5G 基站”的举措，不应带着有色眼镜去看待。

毕竟，5G 基站建设、5G 网络商用，最终是利好国民经济、利好民生的。