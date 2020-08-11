小米大师 OLED 透明电视 55 英寸正式发布：售价 49999 元

IT之家 8 月 11 日消息 今天晚上，小米发布了全世界第一台量产的透明电视——小米大师 OLED 透明电视，搭载了 55 英寸 OLED 屏，120Hz 刷新率，售价49999元。对于这个价格，雷军坦言成本太高，并称这也是全球第一款量产的透明电视。

① 透明OLED，屏幕就是一块透明玻璃 ② 像素级独立控光，影像宛若悬浮空中 ③ 一体式主机音响底座，支持杜比全景声 ④ 定制高端芯片，四核A73旗舰架构。8月16日 全渠道首卖。

IT之家了解到，这款透明电视搭载了 55 英寸透明 OLED 屏，5.7mm 超薄屏幕。屏幕色深 10bit，93% DCI-P3 色域，刷新率 120Hz，支持 MEMC 运动补偿，屏幕响应时间 1ms。

小米透明电视采用了透明OLED屏幕，摒弃了传统背板的同时，在极其微小的像素空间内，将线路和微型器件经过精密排布设计，带来颠覆性的透明形态。

得益于OLED自发光技术，每一颗像素可以独立控光。当电流穿过像素点，释放出全新的能量，赋予像素点鲜活的光与颜色，得到悬浮影像。

小米透明电视拥有10.7亿种色彩显示、93%电影级P3广色域，专业级色深10bit，对比度15000:1，120Hz MEMC高速运动补偿，1ms瞬时响应。

小米透明电视采用了MIUI for TV透明交互系统，UI界面像魔法卡片一样悬浮在空中。透明屏与镜面圆形底座，自成一体，极具未来感。

一体式底座，使用了多层设计，主机、音响等都高度集成在圆形底座里。

此外，该款透明电视拥有MTK 9650定制电视芯片，配置四核A73 CPU，Mail G52，3GB+32GB存储，支持杜比全景声。

小米透明电视有着丰富的接口，包括有线电视、外接音箱、HDMI x 3、网线接口、AV机顶盒接口、USB x 2。

小米透明电视支持小爱同学3.0，语音控制全屋智能设备。