美国承认 5G 战略出现失误：从毫米波拥护者变成中波段追随者

美国近日公开承认 5G 战略出现重大失误，从毫米波的拥护者变成中波段的追随者，扩大美国 5G 网络覆盖范围。美国无奈的 “亡羊补牢”之举也从侧面证明，中国从一开始就选择中频频谱部署 5G 的策略是正确的。

亡羊补牢：美国 5G 战略失败

5G 起步之初，美国一直是毫米波的坚实拥护者，只是这个拥护者现已彻底动摇。

据路透社报道，特朗普政府本周一宣布了一项计划，将拍卖原本用于军事用途的 100MHz 中频段频谱用作商用，这些频谱将于 2022 年中期开始投入商用，从而扩大美国 5G 网络覆盖范围。这一举措不仅证明了美国 5G 战略选择是失败的，也说明了毫米波道路在当前阶段是不可行的。

毫米波，具有带宽大、波束窄的特点，在过去其仅用在卫星通信、雷达定位等军事化领域。虽然它的优势很突出，高速率、高容量，毫米波可提供高达 400 至 800MHz 极大的载波带宽，相比 4G 的 20MHz 有数十倍提升，可将 5G 网络的传输速率提高至 10Gbps 的水平。

但毫米波的劣势尤其明显，传输距离短，且易受建筑、人、植物、甚至是雨滴的阻碍影响，这些较高频率范围不适合于移动宽带服务。由于覆盖率不足且缺乏移动性支持（尤其在非视距环境中），这也导致毫米波在移动宽带上的应用一直不太可行。

数据显示，目前全球已开通了 5G 网络的共有 63 家运营商中，只有 4 家运营商在使用毫米波，其中 3 家是美国运营商，1 家是乌拉圭运营商。

而且经过一年多的事实验证，毫米波 5G 在美国实际使用情况并不理想。在 Verizon 试点的毫米波 5G 网络，连树叶都无法穿透，“一棵树准则”也成为通信界的笑谈。

在发现毫米波太难 “扶正”后，联邦通信委员会（FCC）公开承认毫米波在 5G 网络建设成本高、无线电传播特性差、覆盖性能不如人意。官方也主动 “认怂”表示，不再坚持使用毫米波来建设 5G 了，也要使用 Sub-6 波段。

美国白宫顾问和美国首席技术官 Michael Kratsios 表示，FCC 将从 2021 年 12 月起向 Verizon 通信和 AT&T 等公司拍卖 “军事用途的 100MHz 中频段频谱”，而美国无线行业将能够在 2022 年夏天使用这些频谱。

Michael Kratsios 强调，此举 “使我们能够在不损害国家安全的情况下最大限度地利用 5G 频谱”。

在笔者看来，美国此次释放出军用中频段频谱也是 “亡羊补牢”的无奈之举。如果不补这个 “牢”，可能会导致美国 5G 落后，更加得不偿失。

最佳选择：中频频谱部署 5G

美国 5G 策略 “失守”也从侧面证明，中国从一开始就选择中频频谱部署 5G 的策略是正确的。

在笔者看来，中频频谱部署 5G，不但能充分发挥国内的技术与产业链优势，也的确有力推动 5G 在国内的部署与应用。

工信部官方数据显示，截至到今年 6 月底，我国建设开通的 5G 基站已经超过 40 万座，而真正连接到 5G 网络的用户也达到了 6600 万。根据法国回声报提供的数据，美国的 5G 用户是 100 万，差不多是中国 5G 用户数量的百分之一。

与此同时，在三大运营商助力下，5G 应用也不断 “乘风破浪”，实现在工业、医疗、交通等垂直行业的 “多点开花”，并打造出一系列行业标杆。

这更加佐证了中国 5G 技术路径选择是正确的。而且作为全球首个明确中频频谱应用的国家，中国 5G 的成功经验不只是 “墙内开花”，而是 “香”到值得国外借鉴。

前不久，GSMA 发布文章，盛赞中国在 5G 频谱资源方面做出了最好的示范。“中国的四家运营商以行政分配的方式获得了相应的 5G 频谱，这些频谱是中国政府以及监管机构通过调研和协商后发布的结果。事实证明，这些频段非常符合三大运营商自身的需求，对各自 5G 的部署都大有裨益。”

随着移动通信技术向前发展，频谱资源越发匮乏。GSMA 建议，监管机构应避免在关键的频段中为垂直市场留出频谱。除了 5G 切片技术，移动运营商也可以在协调全网频谱资源的基础上为企业用户按需组建专网来满足垂直行业的应用需求。