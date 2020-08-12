石头扫地机器人 T7 Pro 交互性体验

目前，智能家居已经进入了人机交互阶段，扫地机器人也提升了更多在交互方面的体验。以石头扫地机器人 T7 Pro 为例，石头科技最新发布的石头扫地机器人 T7 Pro 新增了实时视频功能和遥控功能，还在后续的 OTA 升级中增加了传音功能，这些都是人机交互在扫地机器人上的应用。

在硬件上，T7 Pro 充电口位置多了两枚摄像头组成的 AI 双目视觉模块，由 2 颗 500W 像素 120° 广角摄像头和红外补光灯、回充传感器等器件组成，同时配备高通 8 核处理器，通过双目立体视觉及 AI 物体识别技术实现智能避障功能。凭借这颗双目摄像头，T7 Pro 可以实现视觉上的人机交互，出门在外也可以通过 T7 Pro 的实时视频功能云吸猫，实时掌握家庭状况。

IT之家了解到，有了 AI 双目的 T7 Pro 还可以实现遥控清扫，可玩性和交互性更强。在遥控清扫的过程中，你可以实时看到周围的环境，及时选择合适方向。再比如在 T7 Pro 的运行中，如果被杂物挡住清扫空间，有了 “眼睛”之后，你可以及时通过 App 远程操控避障，脱离复杂环境。

由于双目体现在硬件上为两颗摄像头，用户可能会担心隐私问题。实际上在操作过程中用户数据并不会被利用，实景图片以及实时视频仅仅是通过服务器作为中转且加密传输，其过程不会发生存储行为。石头 T7 Pro 目前已获得德国莱茵安全隐私认证，该认证基于国标和欧盟 GDPR 制定，要求极为苛刻，因此大家可以放心使用。在使用中，IT之家发现在米家 APP 设置内同样也多了摄像头功能选项。你可以自由决定是否开启双目避障系统，是否开启摄像头实景照片和实时视频。为了保护用户隐私，该功能同样需要设置密码。

在遥控 T7 Pro 时，还可以通过 APP 发送语音，T7 Pro 就可以带着原声传递给周围的人。这个趣味性的功能用来远程逗猫狗或逗家人会有意想不到的效果，通过人机交互增加了扫地机器人使用过程中的乐趣。

