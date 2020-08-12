亚马逊报告：中国卖家全球崛起，过去 5 年规模增 9 倍

8 月 12 日消息，今日亚马逊发布《从新业态到新常态——2020 中国出口跨境电商趋势报告》，梳理过去五年中国出口跨境电商行业和卖家发展趋势。

亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人 Cindy Tai 表示：“过去五年，中国卖家群体不断发展，已经成为向全球消费者提供优质选品的重要力量之一。出口跨境电商正在成为中国外贸的重要支持力量，并正从外贸‘新业态’成为外贸‘新常态’。”

报告显示，过去五年，全球跨境电商高速发展。疫情促使全球消费趋势从线下转到线上，跨境电商行业的发展机遇与挑战并存。

趋势一：卖家地域和类型更多元。卖家地域分布日益广泛，从珠三角、长三角不断向内陆延伸，海西经济区、中部、北部地区卖家规模快速增长。其中，长三角地区作为我国传统制造业聚集地，过去五年卖家增速最快，卖家规模增长达 9 倍。

趋势二：全球布局加速。卖家国际化拓展步伐加快，并不断寻求多样化的商业机会。近六成卖家已同时运营两个以上亚马逊海外站点，82% 的卖家计划在现有基础上拓展新的站点。在加速布局全球的过程中，不仅考虑美国、欧洲等成熟站点，也积极布局中东、澳洲、新加坡等新兴站点。

趋势三：品牌意识增强。随着出口跨境电商行业逐步转向 “精耕细作”，卖家更关注业务的长期发展，在产品开发、品牌注册与构建、品牌保护等方面持续投入。亚马逊数据显示，2017 至 2019 年间，亚马逊上完成品牌注册 (Brand Registry)的中国卖家数量增长就高达 10 倍。

趋势四：产品创新提速。随着全球消费者需求更加多元和细化，中国卖家不断丰富选品，并逐步从标准化产品转向更高价值、更多元、更具个性化的产品。

趋势五：响应能力升级。过去五年，卖家对海外环境与消费者需求变化的快速响应能力不断升级，能够快速识别全球消费趋势走向并灵活调整选品策略，尽显柔性供应链优势。疫情期间，中国卖家及时为全球消费者提供了高品质的防疫物资和生活必需品。