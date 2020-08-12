中国联通 2020 上半年净利 76 亿元，同比增长 10.1%

8 月 12 日消息 中国联通今日在港交所正式公布其 2020 年中期业绩报告。报告显示，2020 年上半年，中国联通公司营业收入为 1504.0 亿元，同比增长 3.8%；净利润达到 76 亿元，同比增长 10.1%。

此外报告指出，中国联通坚持重点聚焦、开放合作，成功落实 5G 网络共建共享，实现资源节约、合作共赢。上半年，中国联通开支继续得到有效控制为 258 亿元。自由现金流保持强劲，达到 220 亿元，财务实力持续增强，财务状况更加稳健。

在网络方面，联通坚持聚焦，突出重点，与中国电信紧密协同推进 5G 网络共建共享，成功实现 5G 网络建设步伐和网络能力翻倍，5G 网络规模、覆盖、质量与主导运营商基本相当。上半年，双方新增共建共享 5G 基站约 15 万站。

截至目前，联通可用 5G 基站累计达到约 21 万站，其中联通自建超过 10 万站，在超过 50 个重点城市实现连续覆盖，并 在部份省成功实现 2.1GHz 频段软件升级 4G 基站为 5G 基站。同时，联通已与中国电信 在 4G 和其他资源领域扩大开展共建共享合作，促进资源利用效能进一步提升。

在营收方面，中国联通上半年移动服务收入同比下降 2.8%，降幅较 2019 年全年显著收窄；移动出账用户总数达到 3.1 亿户；移动用户 ARPU 同比提升 0.2%；手机上网总流量增长 23%，手机用户月户均数据流量达到约 9.4GB。

上半年，中国联通固网宽带接入收入同比增长 5.9%，达到 219 亿元。固网宽带用户净增 240 万户，总数达到 8,588 万户。融合业务在固网宽带用户中的渗透率达到 60%，同比提升 5 个百分点。

值得注意的是，中国联通上半年产业互联网业务大幅增长 36%，达到 227 亿元，占整体服务收入比 例提高至 16%。其中 ICT 业务收入人民币 75 亿元，同比增长 39%；DC 及云计算业务收入达到 121 亿元，同比增长 29%；物联网业务及大数据业务收入分别达到 22 亿元和人民币 9 亿元，同比分别增长 55% 和 67%。受创新业务和固网宽带业务良好增长拉动，联通固网服务收入达到 606 亿元，同比增长 14%。