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爆料：麒麟 9000 芯片短缺，华为 Mate 40 全球部分地区限售

2020/8/12 20:09:36 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月12日消息 在近期中国信息化百人会 2020 年峰会上，华为消费者业务 CEO 余承东表示华为消费者业务上半年销售收入 2558 亿元，手机全球发货量 1.05 亿台。余承东透露，华为Mate 40系列搭载麒麟9000芯片，或为最后一代高端芯片。余承东称，麒麟高端芯片成为了“绝版”，以后无法生产。

爆料人士 Evan Blass表示，代号为Ocean 的华为Mate 40不会在全球广泛发布，因为华为发现自己在生产中缺少麒麟芯片组，主要是因为来自美国对其制造伙伴的压力导致。

此前，Evan Blass表示，即将上市的代号为Noah的华为Mate 40 Pro将搭载与“非Pro”华为Mate 40不同的固件。华为Mate 40 Pro将搭载基于开源Android 11的EMUI 11系统，另一方面，华为Mate 40将搭载新版EMUI 10.X系统。

IT之家此前报道，在HDC 2019上发布的EMUI 10是华为首款基于Android开源项目（AOSP）的EMUI系统。在华为P40手机上，华为不再使用谷歌GMS，转而使用自家的HMS生态系统。

相关阅读：

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关键词：华为Mate40麒麟9000华为

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