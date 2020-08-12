官方揭秘小米 10 至尊版 120W 秒充技术：采用石墨烯基蝶式双串电池

IT之家8月12日消息 昨天晚上，雷军带来了小米十周年演讲。在演讲之后，小米 10 至尊纪念版正式发布。分为三个版本：透明版、亮银版、陶瓷黑。小米10至尊纪念版定价5299元起：120倍超长焦相机、120W秒充科技、120Hz十亿色原色屏、DxOMark全球第一。8月16日开售，现已开启订金预售。

小米官方介绍，小米 10 至尊纪念版内置等效 4500mAh 大电池，首次采用了行业罕见的 120W 超大功率有线充电，5 分钟充电 41%，23 分钟即可将其充至 100%。今天就为大家简单科普一下。

98.5% 转化率超高效电荷泵

定制，还是两颗

小米 10 至尊纪念版采用了全新的 4：2 大功率充电架构，通过将大电流分解为双路小电流充电，不仅降低充电通路的阻抗，同时还提升了整体的转化效率。在两条充电通路上分别搭载超高效的定制电荷泵充电芯片，组成双电荷泵并联架构。

其中，两颗转化效率高达 98.5% 定制电荷泵，不仅使充电转化率更高，充电的稳定性也大幅度提升。在 120W 大功率充电过程中，将两路 20V 3A 的高电压电流转化为两路 10V 6A 的低电压电流，最终汇流成 10V 12A 的大电流输入电池。

IT之家获悉，这颗电荷泵芯片为高通按照小米的充电需求专门定制，充电转化效率远高于过往电荷泵芯片，充电效率更高，损耗更低，从源头降低了充电过程中的能量损失。其次，更高效率的定制电荷泵还能降低充电过程中产生的发热，更低的充电温度进一步延长了大功率充电的持续时间，提升充电速度。

石墨烯基蝶式双串电池

极限空间塞进 4500mAh 电池

为了满足 120W 大功率充电，小米 10 至尊纪念版采用了全新的蝶式双串电池，电池内部串联两个 2250mAh 电芯，等效 4500mAh。蝶式双电芯串联的结构设计，可以在充电电流不变的情况下，使充电功率提升一倍。

全新设计的蝶式封装方式，比传统并排式的双串电池拥有更小的保护电路，在体积相同的情况下，获得更大的电池容量。而保护电路的背面还添加了相变储热材料，有效缓解充电过程中的电池温升，延长大功率充电的持续时间。

其次，小米 10 至尊纪念版还专门针对电池进行了诸多定制设计，以满足 120W 大功率快充需求。电芯采用低内阻极耳设计，相较传统电池内阻降低 36%，实现更低的充电损耗和更快的充电速度，充电过程中的温度也可降低 4.8℃。其次，小米 10 至尊纪念版在电池正极添加了全新的高导电材料——石墨烯基，导电性能是传统的炭黑材料的 1000 倍，大大提升了电池的充电效率。

电池同主板之间采用更厚更低阻抗的双 FPC 连接，一方面双 FPC 有利于电流的分流通过，避免大功率充电过程中 FPC 连接器过热，分散热源；另一方面，更厚更低阻抗的定制 FPC 也有效减少了充电中的能量损耗，减少发热的同时提升充电效率。

此外，小米 10 至尊纪念版还采用 Battery Sense 电芯电压监测技术，精确探测电芯真实电压，有效避免电池保护电路带来的误差，在充电过程中匹配更精准的充电策略，使得整体充电时间进一步缩短。此外，电芯电压检测配合电芯平衡算法，可以平衡双电芯之间的电压差，避免高电压电芯过充、低电压电芯过放的问题，延长电池使用寿命。

34 重安全防护，充电无忧

独立充电控制芯片，异常一键断电

小米 10 至尊纪念版在快速充电的同时，也加入了多达 34 道安全防护措施保障大功率充电的安全，真正做到从充电器、手机充电电路到电池的全方位保障。在充电电路之外增加了独立 MCU 充电安全芯片，一旦监测到充电状态异常可以直接关闭 120W 充电；针对大功率充电专门设计防反灌电路，避免充电过程中使用 5V 充电器带来的损坏；Type-C 充电口增加了更耐腐蚀的铑钌合金材料，减少大功率充电带来的腐蚀问题……

除硬件防护外，小米 10 至尊纪念版还通过了德国莱茵 TÜV 安全快充认证 3.0，在体验疾速充电爽快感的同时，完全无需担心安全问题。

不仅充的快，还要用的久

800 次完整充放电循环有效容量不低于 90%

小米 10 至尊纪念版的 120W 快充，5 分钟充电 41%，23 分钟充至 100%，其实充电速度可以做到更快。首先，这是一道选择题，在电池体积相对接近的前提下，选择更快的充电速度还是更大的电池容量，而小米 10 至尊纪念版选择了后者，电池容量达到了 4500mAh，更大的电池容量保证续航，尤其在当下的 5G 环境。在日常使用中，快充是大电池的补充，充电速度的提升，其实是变相补充续航能力的手段，小米 10 至尊纪念版选择了优先保障大电池长续航。

在电池寿命上，小米 10 至尊纪念版采用了高寿命的快充电池，800 次完整充放电循环后电池有效容量不低于 90%，而行业标准电池普遍采用 400 次循环 60% 的标准。从长远看，小米 10 至尊纪念版能大大减少电池有效容量的下降，保证长期使用后的手机续航能力。

小米 10 至尊纪念版不仅拥有 120W 大功率有线秒充，还支持目前速度最快的 50W 无线秒充，40 分钟即可充至 100%，充电速度甚至比市面上的 50W 有线充电还快，配合 10W 无线反向充电，做到了全方位、全场景超级快充体验。