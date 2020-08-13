三星 Note 20 国行版今日发布：唯一悬念只剩价格

上周，三星正式推出了全新的 GalaxyNote20 系列旗舰等多款硬件产品，而作为安卓阵营的标杆，Note20 系列自然一直以来备受用户的关注，随着相关外观配置细节在上周的全球发布会上正式揭晓，其国行版本的最终售价就成为了接下来最大的悬念。根据此前三星官方宣布的消息，全新的三星 Note 20 系列旗舰国行版将于 8 月 13 日也就是今天正式亮相，其售价也将马上揭晓。

外观方面，全新的 Galaxy Note 20 系列包括 Galaxy Note 20、Galaxy Note 20 Ulra 两个版本，整体设计均延续了以往的家族式语言，采用居中挖孔全面屏设计，其中 Note 20 采用 6.7 英寸平面型 AMOLED 屏幕，分辨率 2400×1080，刷新率 60Hz，支持 HDR10+，提供迷雾金、冰薄荷、冷山灰三种配色；而 Note 20 Ultra 则采用的是 6.9 英寸曲面屏，分辨率 3200×1440，刷新率 120Hz，支持 HDR10 + 认证，提供迷雾金、曜岩黑、初露白三种配色。

配置方面，与海外版本不同，Note 20 和 Note 20 Ulra 两款机型的国行版本仅有高通骁龙 865 + 一个处理器版本，均前置 1000 万像素自拍镜头，后置三摄，不过 Note 20 后置的是 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 6400 万像素长焦镜头，支持 3x 混合光学变焦、30x 数码变焦。而 Note 20 Ultra 后置的是 1.08 亿像素主摄 (F1.8)+1200 万像素广角镜头 (F2.2)+1200 万像素长焦镜头 (F3.0)，外加激光对焦传感器，支持 5x 光学变焦、50x 超级分辨率数码变焦、OIS 光学防抖。此外，二者电池容量分别为 4300mAh、4500mAh，支持有线和无线快充。

此外，Note 20 系列还配备了全新升级的 S Pen 手写笔，包括适配 120Hz 刷新率，改进陀螺仪、加速计，响应时间缩短到 9ms，强化不同动作下的敏感度，新增 5 种隔空操作手势指令，4096 压感级等诸多亮点。

据悉，三星新一代大屏旗舰 Galaxy Note 20 系列国行版将于今日正式发布，包括 Note 20 5G、Note 20 Ultra 5G 两个版本，其外观特性、配置规格等均一览无余，剩下的悬念就只剩最终价格了，更多详细信息，我们拭目以待。