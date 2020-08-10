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三星 Galaxy Note 20/Ultra 北美市场不再附赠有线耳机，但用户可免费申请

2020/8/10 9:23:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 10 日消息 据外媒 CNet 报道，三星已经证实，在北美销售的 Galaxy Note 20 和 Galaxy Note 20 Ultra 包装盒中不再附赠有线耳机。

三星 Note 20 和 Note 20 Ultra 在出厂时都不再配备 AKG 的那款经典 USB-C 耳机。三星几年前还一直吹捧这款耳机，说这是一个礼物，增加了产品的价值，耳机本身的成本就要 100 美元左右。

值得一提的是，去年三星取消了 Note 10 的耳机插孔。因此即使北美用户身边有耳机，也有可能是 3.5mm 耳机插孔，无法与新 Note 手机兼容。

IT之家了解到，如果你不住在北美，就不用担心了，三星将继续在其它地区的包装盒中附赠一副带有 USB-C 接口的有线耳机。不过北美的用户也不必沮丧，因为如果你实在需要一副 USB-C 有线耳机，可以向三星申请，三星会免费给你一副，该公司甚至会承担运费

三星 Galaxy Note 20 国行发布会定于 8 月 13 日 19：30 举行，目前该机已开启 0 元预约，并将于 8 月 13 日 20：20 开启预售，8 月 28 日 0 点正式首销。

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关键词：三星Galaxy Note 20

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