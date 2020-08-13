美媒：不必担忧电商挤占线下，亚马逊仓库也是实体的，而且还很巨大

据国外媒体报道，与 “虚拟经济”的认知不同，亚马逊电商业务并非完全在线上。它的物理空间也是非常巨大的。

截至 2019 年底，亚马逊的电子商务仓库、包装配送中心和后端计算设备中心在北美占据了超过 1765 万平方米的空间。这比美国第二大连锁零售商克罗格的近 2800 家超市总面积还要大。简而言之：为了在网络空间顺利运营，亚马逊需要一个相当于美国最大连锁超市的实体店。

这是一个有趣的事实，但说明电子商务并不是一种纯粹的在线活动，其会对现实世界产生实质性的影响。亚马逊和其他网络购物公司一直在靠近大型人口中心的地方开设较小商品仓库和包裹配送中心，以便他们能更快地将订单送到更多人手中。

这对公司和消费者来说是有意义的。对于电子商务进驻的大多数小城镇来说，用一个电子商务配送中心来填充空荡荡的百货商店可以给小镇带来更多的就业机会和税收收入。和许多公司一样，亚马逊在开设电子商务中心时，通常会获得巨额税收优惠。

现在电子商务场所供不应求。部分原因是，在疫情爆发的短短几个月时间里，美国人使用电子商务的速度已经提前了好几年的时间。

亚马逊最近表示，今年计划将其电子商务业务的面积增加约 50%。相比之下，沃尔玛在美国的门店面积为 6503 万平方米，是亚马逊电子商务所占面积的数倍。

虽然去那些社区中的线下商店购物对实体经济很有好处，但我们也需要承认，网上购物改变了人们的生活方式。

与其为网上购物而感到内疚，我们还不如把精力放在推动公共政策上，更好规划道路和整个社区，迎接比任何预期都更快的电子商务未来。