雷军谈为什么要做透明电视：想做蝴蝶效应里最先抖动的那对翅膀

IT之家 8 月 13 日消息 8 月 13 日，小米发布了全世界第一台量产的透明电视——小米大师 OLED 透明电视，搭载了 55 英寸 OLED 屏，120Hz 刷新率，售价 49999 元。雷军今天在微博上称这款透明电视的量产难度比想象中大很多，并解释了为什么还要坚持做的原因。

雷军表示，小米透明电视，就是小米在探索未来电视终极形态路上的开山之作，它的屏幕就像一-块透明玻璃，点亮前几乎感受不到它的存在。它去除了传统背板，屏幕近乎“消失"，仿佛科幻电影中才能看到的未来屏幕走进了现实。一直流淌在骨子里的工程师文化基因，让所有小米人都会为一个贴着“三无定律”标签的“傻子项目”付诸全部。这种对未来的极致渴求，赋予了“蝴蝶”破茧之力，“为1%的可能贡献100%专注”的独特价值观，伴随小米十年征途，从未改变。

雷军称，小米敢为人先，想做每次蝴蝶效应中最先抖动的那对翅膀。

IT之家曾报道，小米透明电视拥有10.7亿种色彩显示、93%电影级P3广色域，专业级色深10bit，对比度15000:1，120Hz MEMC高速运动补偿，1ms瞬时响应。小米透明电视采用了MIUI for TV透明交互系统，UI界面像魔法卡片一样悬浮在空中。透明屏与镜面圆形底座，自成一体，极具未来感。