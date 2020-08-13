7399 元至 9999 元，三星 Note 20/Ultra 国行正式发布：搭载骁龙 865 Plus，S Pen 大升级

IT之家8月13日消息 今天，三星正式推出Galaxy Note 20国行系列，包括Galaxy Note 20 Ultra和Galaxy Note 20，拥有更强大的配置规格、刷新设计、S Pen改进等。三星Note 20售价7399元，三星Note 20 Ultra售价9199元起。8月28日正式发售。

下面是三星Note20系列价格：

三星Galaxy Note 20 5G版本 8GB+256GB 售价 7399 元。

三星Galaxy Note 20 Ultra 5G版本12GB+256GB售价 9199 元。

三星Galaxy Note 20 Ultra 5G版本12GB+512GB售价 9999 元。

三星Note 20拥有迷雾金、冰薄荷、冷山灰三种颜色。而三星Note 20 Ultra则有迷雾金、初露白、曜岩黑三种颜色。

三星Galaxy Note 20 Ultra手机与Galaxy S20 Ultra非常相似。它拥有同样的1亿800万像素的摄像头传感器，搭载了6.9英寸QHD+ Super AMOLED显示屏。

三星Galaxy Note 20 Ultra手机这块显示屏有了很大的提升，比如支持120Hz刷新率，3088×1440分辨率、像素密度达到496ppi，以及提供HDR10+支持。中间打孔屏幕配置1000万像素自拍摄像头。

当然，三星Galaxy Note 20 Ultra之所以能够脱颖而出，是因为它内置S Pen。通过三星Note 20 Ultra，三星已经成功地将手写笔输入延迟降低到仅9ms，从而实现了更加“逼真精准”。此外，S Pen还获得了一些新的手势，用于滚动、打开应用程序和系统导航。

与三星Galaxy S20相比，Galaxy Note 20 Ultra搭载了类似的摄像头系统，配置10800万像素后置主摄像头，1200万像素长焦传感器相机，1200万像素超广角传感器相机。这套系统可提供高达50倍的混合变焦。为了解决困扰Galaxy S20 Ultra的自动对焦问题，三星在Note 20 Ultra上实现了激光AF系统对焦。

与Galaxy Note 20 Ultra相比，标准版Galaxy Note 20在多项规格上都有所下降。两款设备共享相同的骁龙865 Plus处理器，但普通版Note 20搭载了60Hz的6.7英寸1080P显示屏，1200万像素主摄像头，8GB内存，不支持microSD卡槽。

电池续航方面，三星Note 20配备4300mAh电池，Note20 Ultra配备4500mAh电池，采用双电芯设计方案。两款机型都最高支持25W快充，30分钟可充电50%。

机身三围尺寸方面，三星Note 20为161.6mm*75.2mm*8.3mm，整机重量约为192g；Note20 Ultra则是164.8mm*77.2mm*8.1mm，整机重量约为208g。

三星Note20 Ultra是全球首款120Hz自适应刷新率手机，根据显示内容自适应，例如看浏览新闻就是10Hz，看视频便调整到24Hz，玩游戏就是120Hz，确保最优体验同时有效降低功耗；动态Amoled2x，户外能见度提升25%。

IT之家获悉，三星还在其Galaxy Note 20系列上加入了一些新功能，首先是三星笔记。内置的，S Pen优化的笔记应用程序得到增强的同步，可跨越你的手机、 三星平板电脑和Windows 10 PC。该应用还增加了自动保存和改进的文件夹管理功能。最重要的是，三星Note用户现在可以注释和高亮PDF文件，同时录制音频反馈，与S Pen绘制的内容同步。三星DeX也得到了重大升级，Galaxy Note 20/Ultra可以无线连接到任何支持Miracast的电视。

在相机方面，三星增加了对24fps/8K视频录制的支持，而且也支持“电影级”的21:9宽高比视频拍摄。此外，还有“专业视频”模式，对焦、音频、曝光、变焦速度等控制。三星增加了一个巧妙的新功能，允许手机从连接的一对蓝牙耳机中捕捉音频。

三星还在Note 20 Ultra中加入了UWB广播，可以使用该广播与附近的设备进行通信。从技术上讲，这在未来可以用于智能家居设备或其他技术，但目前仅限于谷歌的附近分享功能，利用UWB，可以根据你面对的对象来排序分享目标列表。