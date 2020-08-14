首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

特斯拉主导美国电动汽车市场：Model 3 成上半年在美最畅销车型

2020/8/14 11:52:49 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：西瓜/实习
评论：

8 月 14 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉仍在美国电动汽车市场上占据主导地位，其 Model 3 是今年上半年美国最畅销的电动汽车

Clean Technica 公布的数据显示，在 2020 年上半年美国最畅销的电动汽车车型中，Model 3 的销量排名第一，预计为 3.8314 万辆，远低于 2019 年上半年的 6.9 万辆，但却是雪佛兰 Bolt（预计为 8370 辆）的近 5 倍，同时也是日产聆风（预计为 3006 辆）的近 13 倍。

此外，外媒此前报道称，今年上半年，特斯拉在美国的汽车销量估计约为 8.75 万辆至 9.4 万辆。

Model 3 是特斯拉在 2016 年 3 月底推出的，并于 2017 年 7 月 28 日开始交付，是目前特斯拉旗下起售价最低、产量最大、交付量最高的一款电动汽车。

尽管由于受疫情影响，特斯拉的弗里蒙特工厂在今年上半年停工了一个多月，但 Model 3 的交付量也还是挺不错的，这主要得益于该公司上海工厂 Model 3 产能的不断提升。

相关机构的数据显示，今年上半年，Model 3 在全球范围内交付了 14.2346 万辆，是唯一一款交付量超过 10 万的电动汽车。具体来说，特斯拉在欧洲交付了 3.3 万多辆 Model 3，在中国交付了 4.7565 万辆 Model 3。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉美国

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用