iPhone 12/mini/Pro/Max 明天凌晨正式发布！苹果 5G 旗舰手机内容全剧透

苹果今年的第二场秋季发布会，将于美国西部时间 10 月 13 日上午 10 点 （ 北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点 ）在苹果 Apple Park 总部园区举行，依然是通过线上直播的形式进行，这次的发布会主角则是所有人期待的 iPhone 12 系列。

当然在上周的时候苹果也是第一时间发出了关于凌晨第二场发布会的邀请函，「真快，又要见了」的主题也是与第一场发布会进行了很好的连接。

关于苹果新品发布会邀请函，我们可以看到依然是围绕苹果 logo 玩起了多彩层叠光晕的视觉效果，相比上个月发布会邀请函淡蓝色的 logo，显得更加贴合这次 iPhone 12 系列多彩机身配色的氛围，让人对这次 iPhone 12 等系列新机充满各种遐想，兴许苹果还会更新发布比如全新 HomePod 这样的产品。

「曝光内容全汇总」

外观设计将大改：向 iPhone4 致敬

首先关于产品命名方面，按照这两年的更新规律来说，今年新 iPhone 确定为 iPhone12 系列几乎没有任何变数，正式发布前我们就姑且称其为 iPhone12。据悉，这次 iPhone12 系列将会带来三个尺寸版本的四款新机，命名上也会沿用前代的 “Pro”和 “Max”标识进行区分，分别是 5.4 英寸的 iPhone12 mini、6.1 英寸的 iPhone12、iPhone12 Pro 以及 6.7 英寸的超大杯 iPhone 12 Pro Max。属实的话，这将是有史以来，苹果单场发布会发布最多数量 iPhone 新机的一次。

整体设计层面，结合目前的消息来看，iPhone12 系列相比上代 iPhone11 系列进行大改的可能性不大，但整体设计风格会更加硬朗，全系将采用经典的平直角边框设计取代此前的圆润弧面过渡设计，并且也将延续刘海屏的全面屏解决方案，继续支持 Face ID 人脸解锁，但刘海的尺寸会适当缩小。

机身材质方面，虽然还是不锈钢 / 铝金属 + 双面玻璃的设计，但材质上会有所更新。简而言之，你拿在手里会更有触感的同时，也会更耐用尤其更耐摔。

关于机身配色方面，似乎近些年苹果 iPhone 新机都时不时会引领一波时尚潮流，比如 iPhone 5S 上首次出现的土豪金配色、去年 iPhone 11 Pro 系列上出现的暗夜绿配色等。而今年 iPhone 12 Pro 系列据说还会采用一种跟新 iPad Air 一样的淡蓝色，观感和触感都非常不错。果真如此的话，那势必也会极大凸显出 iPhone 12 Pro 系列的产品辨识度。

妥妥搭载最新 A14 芯片，性能无愧旗舰

关于 iPhone 新机的性能表现，相信大家都不会有任何质疑，配合苹果构建的强大 iOS 生态，其表现一直是堪称行业标杆，光一个 A14 芯片就足以吊打友商竞品手机。核心硬件方面，今年 iPhone12 系列毫无疑问会搭载，由台积电代工生产的最新 5nm 工艺制程 A14 仿生芯片。

根据此前 iPad Air 4 发布时，苹果官方公布的 A14 仿生芯片数据来看，是目前行业内首次量产发布的 5nm 制程旗舰芯片，芯片内部集成 118 亿个晶体管比 7nm 芯片增加了 40%，CPU 采用更为强大的全新六核设计，与 A12 仿生芯片相比性能提升 40%。另外，图形处理器性能也提升 30%，包括 16 核架构的机器学习引擎可实现惊人的每秒 11 万亿次运算能力，机器学习性能也足足提升 2 倍。单看这组数据足以让其与当下的安卓旗舰拉开很大差距。

另外，在系统 RAM 方面，去年三款 iPhone11 系列新机都是 4GB RAM，今年 iPhone12 系列很大程度上会继续保持 4GB 起，但 iPhone 12 Pro 系列会提升到 6GB。存储容量方面，大概率不会再 64GB 起跳，应该会提升到 128GB，最高容量应该还是会保持在 512GB，达到惊人的 1TB 容量可能性不大，毕竟成本很难控制住。

屏幕方面同样是今年 iPhone12 系列的一大亮点，除了采用业界顶级的 OLED 屏幕之外，这次 iPhone12 系列预计将首次支持 120Hz 自适应高刷新率。此前有分析师爆料称，苹果能拿到 120Hz 高刷新率屏幕，但驱动 IC 问题没有很好解决，可能会放弃 120Hz 屏幕。但据最新消息来看以及放出的 iOS 测试截图来看，iPhone12 Pro 高端系列采用 120Hz 高刷新率屏幕的概率非常大，毕竟当下高刷新率显示屏已经成为高端旗舰机的标配，苹果再不上似乎有点说不过去。

当然，出于成本控制的考虑，这次 iPhone12 基础版也极有可能会沿用去年 iPhone11 系列的产品策略，基础版沿用顶级 LCD 屏幕，而只有在高端 iPhone 12 Pro 系列才会上高刷新率 OLED 屏幕。不管怎样，新 iPhone12 的流畅度肯定相比上代有大幅提升，但如果真用上高刷新率屏幕的话对续航将会是个不小的挑战。

除 mini 版外，iPhone 12 系列机型将新增对 5G 的支持

除了硬件本身的常规升级之外，这次 iPhone12 还有一个最为核心的关注点就是 5G，尤其是在目前国内 5G 快速推进的情况下，首款支持 5G 的 iPhone 自然成为很多人最为期待的升级点，相信这也是最能刺激老 iPhone 更新换代升级新 iPhone 的核心要素。

据悉，这次 iPhone12 除 mini 版本外，其他版本都将支持 5G 网络。不仅如此，由于此前跟高通已经达成全面和解，今年的 iPhone12 系列还铁定会用上高通提供的最新 5G 基带芯片，无缝支持 SA/NSA 双模 5G 体验，信号表现相比上代也会大幅改善，这势必会让更多人来选购新 iPhone，毕竟此前 iPhone Xs 系列和 iPhone11 系列因为用了英特尔的基带芯片，特殊情况下糟糕的信号表现确实让很多 iPhone 用户苦不堪言，这次终于可以解脱了。

相机、充电、配件等细节方面

相机方面，目前曝光的信息显示两款基础版 iPhone12 依然会延续上代的双摄配置，而另外两款 iPhone12 Pro 系列则会在三摄的基础上新增一个 ToF 镜头，并且还有新 iPad Pro 上出现的 LiDA 激光雷达传感器，同时后置镜头的广角镜头将升级为传感器防抖。镜头参数上，似乎变化不大，依然是 1200 万像素，但传感器尺寸肯定会有所增大以提升整体的拍照表现。

充电方面，目前曝光的消息显示，iPhone12 系列由于这次新增对 5G 的支持，可能在电池容量上有小幅缩水，参考去年 iPhone11 Pro Max 内置 3969mAh 容量的电池，今年 iPhone12 Pro Max 的电池容量预计为 3687mAh，但由于这次 A14 芯片为 5nm 工艺，功耗上相比 7nm 的 A13 表现会更为出色，配合全新 iOS 14 的系统优化，新 iPhone 的整体续航表现应该跟上代产品持平。

充电功率上，这次 iPhone12 系列很有可能会突破上代最高 18W 的限制，但要达到跟不少国产安卓旗舰动辄几十 W 甚至上百 W 的快充功率显然也是不切实际的，预计最终能提升 25W 快充就不错了。

最为值得关注的是，这次 iPhone12 系列在随机配件上的变化。结合多方面消息源，加上此前 Apple Watch 6 系列已经取消随机配备电源适配器，出于成本控制和环保的考量，iPhone12 系列这次大概率也将取消随机配备耳机和充电头，用户需要自费购买支持大功率输出充电的适配器。

果真如此的话，可能会暂时让很多用户愤愤不平，毕竟有跟没有区别很大，而且自费购买一个原装适配器也不便宜。另外，苹果这次如此推行的话，搞不好其他友商后续也会进行效仿，最终我们还是以发布当天的信息为准。

系统方面，这点跟采用 A14 芯片一样最无可争议，iPhone12 系列发售之时将会搭载正式版的 iOS 14 系统。

关于 iPhone 12 行货价格：起售价或许会在 5000 元以下

关于用户最为关心的新品定价，结合目前的情况来看，至少去年三款 iPhone11 系列新机的整体定价策略非常成功，最低 5499 元，最高 12699 元，对高端机市场各价位段实现全覆盖，而 5499 元起的 iPhone11 系列更是深受用户喜爱，助力 iPhone11 系列销量屡创新高。

那么今年 iPhone12 系列呢？根据目前的信息显示，iPhone12 系列的整体定价策略极有可能维持跟去年 iPhone11 系列同等水平，并且整体价格略有下降，今日有国外爆料人曝光了新机海外售价，其中 iPhone 12 mini 64GB ：649 美元（约 4406 元）；

iPhone 12 mini 128GB ：699 美元（约 4746 元）；

iPhone 12 mini 256GB ：799 美元（约 5425 元）；

iPhone 12 64GB ：749 美元（约 5085 元）；

iPhone 12 128GB ：799 美元（约 5425 元）；

iPhone 12 256GB ：899 美元（约 6104 元）；

iPhone 12 Pro 128GB ：999 美元（约 6783 元）；

iPhone 12 Pro 256GB ：1099 美元（约 7461 元）；

iPhone 12 Pro 512GB ：1299 美元（约 8820 元）；

iPhone 12 Pro Max 128GB ：1099 美元（约 7461 元）；

iPhone 12 Pro Max 256GB ：1199 美元（约 8141 元）；

iPhone 12 Pro Max 512GB ：1399 美元（约 9499 元）；

如此看来，国内行货价格有望在 5000 元内起跳，顶配版会在万元左右。如果价格属实，那么今年的 iPhone12 基础版依然会继续大卖，毕竟 5G 尚未真正普及，对 5G 网络有需求的用户依然在少数，这个时候选择一款售价更低廉，且基础功能不弱于其他系列机型的 iPhone，不失为明智之举。所以，最近要换机的用户可以考虑耐心等等，静待价格出炉。