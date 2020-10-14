苹果 iPhone 12 Pro/Max 正式发布：不锈钢直面边框，后置三摄 + 激光雷达，支持 Sensor-Shift 光学防抖

IT之家 10 月 14 日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。现在苹果正式宣布iPhone 12手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。

苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 4手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

IT之家获悉，6.1英寸的iPhone 12 Pro和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max都比去年5.8英寸的iPhone 11 Pro和6.5英寸的iPhone 11 Pro Max更大。尤其是6.7英寸的iPhone 12 Pro Max，成为苹果迄今为止最大的智能手机。iPhone 12 Pro机型采用不锈钢设计(而不是iPhone 12上的铝制设计)，有四种颜色：石墨色、银色、金色、海蓝色。

新款iPhone 12 Pro机型将采用苹果的A14 Bionic芯片--上个月首次在更新的iPad Air上推出--副总裁格雷格-乔斯维亚克此前曾表示，这是苹果“有史以来最强大的芯片”。新芯片是苹果首次使用5nm工艺（去年A13 Bionic使用7nm工艺）。苹果表示，新的6核CPU和4核GPU都是有史以来最快的，该公司称其性能比其他手机快50%。

苹果iPhone 12 Pro将同时支持sub-6GHz和mmWave 5G，这意味着这两款手机都可以使用美国三大运营商的各种类型的5G网络。苹果表示，它提供了“所有智能手机中最多的5G频段”，承诺它将支持全球众多的蜂窝运营商及其各种5G标准。

新款iPhone 12 Pro还提供了“超瓷晶面板”技术，苹果表示，该技术提供了比其他智能手机显示屏更坚硬的玻璃，在防止手机跌落时开裂方面，“防摔性能”提高了4倍。

与去年的iPhone 11 Pro机型一样，苹果在iPhone 12 Pro上再次提供三摄像头系统，拥有1200万像素的广角、长焦和超广角相机镜头。

iPhone 12 Pro Max也进一步构建了相机系统。有新的1200万像素长焦镜头，焦距为65mm，可以光学放大到2.5倍。还有新的广角摄像头，f/1.6光圈和新的sensor-shift OIS光学防抖系统。广角传感器也是大了47%, 这与较低的光圈相比，带来87%更好的低光性能。

苹果公司还预告了一个新的功能，它称之为“Apple ProRAW”，将在今年晚些时候在iPhone 12 Pro和12 Pro Max上提供。该公司表示，它将提供现有的计算摄影优势，如其深度融合和智能HDR以及RAW照片的灵活性。该格式将适用于所有四款相机，并将让用户调整诸如锐化、色彩高光等，同时仍可利用苹果现有的摄影增强功能。

新款iPhone 12 Pro手机还将能够拍摄HDR视频，这也是该产品线的首次支持，包括直接在杜比视界HDR中拍摄。iPhone 12还将能够直接从照片应用中编辑杜比视界HDR视频。

除了两款旗舰机，还有两款新iPhone。iPhone 12和iPhone 12 mini将取代去年的iPhone 11机型。

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