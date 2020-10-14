799 美元起，苹果 iPhone 12 5G 搭载 A14 芯片：采用直面边框设计，智能数据模式，五款颜色

IT之家 10 月 14 日消息 苹果将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。现在苹果正式宣布iPhone 12手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。售价799美元起。

苹果iPhone 12采用了直面边框设计，支持5G，新颜色，更快的A14 Bionic芯片，双镜头后置摄像头系统等。

6.1英寸机型iPhone 12的主要特点包括：

超级视网膜XDR显示屏，分辨率为2532x1170，对比度为200万：1，亮度高达1200尼特，支持杜比视界和HDR10。

采用六核A14 Bionic芯片。

5G连接，支持的频段比其他智能手机都多。

全新的蓝色、黑色、白色、绿色和(PRODUCT)红色。

双镜头后置摄像头系统，配备1200万像素超广角和广角镜头以及7元件镜头，低光性能提升27%。

防摔性能提升了4倍。

iPhone 12采用A14 Bionic新芯片，基于5nm工艺，以缩小晶体管尺寸。苹果表示，新的六核CPU比其他智能手机快50%。iPhone 12还包括新的4核GPU，比竞争对手快50%。它有118亿个晶体管，比A13多出近40%。

与iPhone 11相比，iPhone 12薄11%，体积缩小15%。苹果全面采用OLED显示屏，对比度和亮度都比去年的LCD显示屏iPhone 11机型有所提高。

苹果大肆宣传iPhone 12支持5G连接，支持超快的数据速率和更低的延迟数据传输。苹果邀请来自Verizon的发言人宣布，iPhone 12在他们的网络上将能够实现千兆的下载速率和200MB/秒的上传速率。

IT之家获悉，这款手机采用了新的天线系统，以最大限度地提高5G性能。苹果表示，它优化了iOS系统，以利用5G速度，同时保持电源效率。iPhone 12包括智能数据模式，可在4G和5G数据速度之间智能切换。苹果表示，在理想条件下，客户将看到3.5Gbps的下载速度。

苹果在前屏玻璃上使用了名为“Ceramic Shield”的新盖板表面处理，提高了设备的耐用性。苹果表示，它比迄今为止的任何智能手机玻璃都要坚韧，防摔性能提高了4倍。

苹果对iPhone 12的摄像头系统进行了更新，采用了全新的1200万像素广角摄像头，光圈更宽。苹果还首次使用了七元件镜头，低光性能最高可提高27%。现在超广角和前置摄像头也有了夜间模式。

苹果表示，得益于更宽的光圈，低光视频质量得到了提升，他们还新增了夜间模式Timelapse模式。

iPhone 12具有MagSafe功能，用于使用磁吸增强无线充电。苹果表示，iPhone 12可以支持15W的无线充电。MagSafe配件可卡在手机背面。有一个MagSafe充电器和一个新的磁性钱包配件。