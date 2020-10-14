一文看懂苹果 iPhone 12 Pro/Max：Pro 级摄像系统，超视网膜 XDR 屏

IT之家 10 月 14 日消息 今晚，苹果发布 iPhone 12 系列，iPhone 12 Pro/Max 两款型号压轴登场，屏幕和摄像头系统更为先进，一起来看一下苹果官方的详细介绍吧。

Apple 今日发布 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，带来强大的 5G 体验和多种更加先进的技术，为想要将 iPhone 发挥到极致的使用者，突破创新的极限。iPhone 12 Pro 采用焕然一新的设计，配备 iPhone 迄今最大的超视网膜 XDR 全面屏，更有全新超瓷晶面板提供坚实保护，为 iPhone 带来耐用性的巨大飞跃。Apple 设计的 A14 仿生，是 iPhone 迄今最快的芯片，支持众多计算摄影功能，包括赋予用户丰富的创作空间的全新 Apple ProRAW，并首次在视频拍摄中全程支持最高可达 60fps 的杜比视界摄影体验。Pro 级摄像头系统经过重新打造，包括一颗视野宽广的超广角摄像头、一颗长焦摄像头 (在 iPhone 12 Pro Max 上焦距更长) ，以及一颗新的广角摄像头，可在明亮光线下和低光场景中拍摄精美的专业级影像及视频。iPhone 12 Pro 还配备新的激光雷达扫描仪，可带来身临其境的增强现实 (AR) 体验，并加入了 MagSafe 磁吸功能，除了可进行高功率无线充电，还能搭配全新推出的 MagSafe 磁吸配件，连接 iPhone 时既简单又轻松。

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 有石墨色、银色、金色和海蓝色四种不锈钢外观可选。iPhone 12 Pro 将于 10 月 16 日星期五开始预购，10 月 23 日星期五发售。iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日星期五开始预购，11 月 13 日星期五在零售店发售。

“这是 iPhone 的一次巨大飞跃，我们将为用户提供最出色的 5G 体验，并对想要将 iPhone 发挥到极致的使用者，提供我们最先进的技术。” Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示。“每代 iPhone 的问世总能刷新我们对智能手机的期待，如今随着 5G 功能的推出，iPhone 12 Pro 的表现更提升到全新境界。我们软硬件的紧密整合实现了多种令人惊叹的计算摄影功能，如可用于更多摄像头的夜间模式，以及支持杜比视界 HDR 视频。而先进的激光雷达扫描仪意味着，用户可以享有更胜以往的增强现实体验，摄像头在低光环境中能更快自动对焦，夜间模式人像功能也成为了现实。种种体验，加上众多精彩功能，造就了这款 iPhone 成为历来最出色的 iPhone 系列产品。”

卓越的 5G 体验

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 经过精心设计，出众的软件和硬件配合得天衣无缝，让用户能在全球各处畅享先进的 5G 体验。iPhone 上的 5G 带来极速的上传和下载体验，轻松在线观看高清视频，在线游戏体验更为敏捷流畅，app 的使用可以做到实时互动，还能体验高清 FaceTime 视频通话等。用户能够享受到安全且高速连接，进而减少对公共无线局域网热点的需要。

iPhone 12 Pro 支持众多 5G 频段，可在全球提供广泛的 5G覆盖。iPhone 12 Pro 还拥有智能数据模式，可智能地判断何时需要 5G 速度，并实时平衡数据用量、速度和耗电量，帮助延长电池续航。

强大又节能的 A14 仿生

A14 仿生是 iPhone 首款 5 纳米制程芯片，实力超前。它的速度和能效双双提升，拥有 iPhone 迄今最快的中央处理器和图形处理器，与竞争对手最快的智能手机芯片相比，速度多出最高达 50％，不仅能实现主机级的游戏体验、强大的计算摄影功能等，电池续航也同样出色。A14 仿生配备的 16 核神经网络引擎突破了机器学习的极限，性能提升高达 80%，每秒可进行 11 万亿次运算，因此即使面对运算需求极为苛刻的机器学习模型，也能发挥更出色的性能。

新设计与创新显示技术

iPhone 12 Pro 精选优质材料打造，精美的新设计采用精致平坦的边缘、手术级不锈钢边框、精密打磨的亚光质感玻璃背板，并首度引入了极其耐用的超瓷晶面板。超瓷晶面板硬度超越玻璃面板，将纳米级瓷晶体与玻璃融为一体，显著提升了面板的硬度，将抗跌落能力提升至 4 倍。

6.1 英寸 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 12 Pro Max 以熟悉的机身尺寸带来更大的全面屏及更窄的边框，所采用的超视网膜 XDR 显示屏具备系统级色彩管理功能，可呈现卓越的色彩精准度。iPhone 12 Pro Max 拥有 iPhone 迄今最大的显示屏和最高的分辨率，近 350 万颗像素成就生动逼真的观赏体验。它们的 OLED 显示屏的峰值亮度可达 1200 尼特，令 HDR 视频内容栩栩如生。

iPhone 12 Pro 具有出众的 IP68 级抗水性能，在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟，并可抵御咖啡、汽水等常见液体的泼溅。

备受赞誉的 Pro 级摄像头系统采用出色的摄像头硬件，并由 A14 仿生驱动，为不同需求的摄影和视频爱好者带来更加多元化的拍摄工具。配合新的图像信号处理器 (ISP)，A14 仿生可以显著提升图像质量，实现传统相机无法完成的强大计算摄影功能。iPhone 12 Pro 还支持 Apple ProRAW (于今年晚些时候推出)，可将 Apple 的多帧图像处理和计算摄影与通用的 RAW 格式相结合。用户在 iPhone 上或搭配专业照片编辑类 app，即可充分享受在色彩、细节和动态范围等完整的创作空间。

iPhone 12 Pro 拥有新的 ƒ/1.6 光圈七镜式广角摄像头，拍摄速度开创 iPhone 的纪录，使照片和视频的低光拍摄性能提升达 27%；超广角摄像头视角达 120 度，非常适合在狭窄的地点或广阔的风景中捕捉更多场景；长焦摄像头具有 52 毫米焦距和 4 倍光学变焦范围，是拍摄精彩人像照的理想之选。

iPhone 12 Pro Max 令 Pro 级摄像头系统体验再上层楼。新 ƒ/1.6 光圈广角摄像头的感光元件尺寸增大 47%，像素尺寸增大至 1.7 微米，低光拍摄性能提升达 87%。该机型还配备视野宽广的超广角摄像头，以及 65 毫米焦距长焦摄像头，可更灵活地拍摄特写镜头或更紧凑的画面。此外，该系统可整体实现 5 倍光学变焦。

夜间模式进一步提升，现还可用于原深感和超广角摄像头，带来更加明亮的拍摄效果。你还可搭配三脚架来拍摄夜间模式延时视频，在低光场景中可进行更长时间的曝光，拍出的视频更清晰、光轨更明亮，画面效果也更流畅。深度融合技术现来到了所有镜头上，并且变得更快更好，加上新的智能 HDR ，即使在复杂的场景中，用户也能拍出栩栩如生的影像。

iPhone 12 Pro 不仅能拍摄画质出众的视频，更拥有首次可拍摄杜比视界视频的 iPhone 摄像头系统，并能提供最高达 60 fps 的杜比视界 HDR 视频一站式全程体验，再加上更出色的视频防抖功能，助你随心打造影院级作品。杜比视界调色处理会在拍摄过程中实时进行；无论使用照片 app、iMovie 剪辑，还是今年晚些时候推出的新版 Final Cut Pro 进行剪辑，调色效果都会一直保持。杜比视界可充分利用超视网膜 XDR 显示屏，在视频拍摄和播放时实现惊人的对比度，用户还可通过隔空播放功能将 4K 杜比视界视频分享到外接设备上欣赏。

逼真的增强现实体验和创新的摄像头

Pro 系列产品全新配备激光雷达扫描仪，可测量光距并使用场景的像素深度信息。这种技术可提供更快、更逼真的增强现实体验，并将低光场景中的自动对焦速度提高至 6 倍，让你在拍摄照片和视频时更精准、更迅速。这一先进的硬件，结合 A14 仿生强大的神经网络引擎，还带来了夜间模式人像功能，可在低光环境中呈现精美的背景虚化效果。

创新的 MagSafe 磁吸配件全新登场

MagSafe 技术让无线充电的体验更出色、效率更高，还带来一套安装简单的磁吸配件生态系统，与 iPhone 12 Pro 各款机型相得益彰。围绕无线充电线圈布设的磁吸阵列，专为快速对齐进行了优化，因此 MagSafe 让你连接时总能一贴即合，为 iPhone 的使用带来独特体验。MagSafe 充电器效率很高，充电功率最高可达 15W，同时还兼容现有支持 Qi 标准的设备。提供的充电方案包括 MagSafe 充电器、适用于 iPhone 和 Apple Watch 的 MagSafe 双项充电器，以及能轻松贴合到 iPhone 背面的硅胶、皮革、透明材质的新款保护壳，还有一款皮革卡包。第三方厂商也将为用户提供各种新颖的 MagSafe 磁吸配件。

运行 iOS 14

iOS 14 重塑 iPhone 体验，让用户可以通过多种全新方式来自定义主屏幕。重新设计的精美小组件可及时呈现相关信息，让用户一目了然，并能够以不同的尺寸固定在主屏幕的任意页面上。App 资源库是一个新空间，可自动将用户的所有 app 整理到一个简单的、易于浏览的视图中。此外，iOS 14 还带来了更多新功能：轻 App 为用户提供了发现和使用 app 的新方式；信息 app 也迎来重大更新，能帮助用户保持联络；地图 app 提供了更加环保的城市出行方式；增强的隐私功能则赋予了用户更高的透明度和控制权。

IT之家了解到，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 提供 128GB、256GB 和 512GB 机型，并有石墨色、银色、金色和海蓝色外观可供选择，起售价分别为 RMB 8,499 和 RMB 9,299。

点击访问：苹果中国官方在线商店

• 前往苹果京东自营旗舰店关注Apple新品信息