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苹果 iPhone 12 支持 15W 无线充电：需使用 MagSafe 配件，Qi 限制为 7.5W

2020/10/14 8:03:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 14 日消息 苹果全新的 iPhone 12 系列支持最高 15W 无线充电，但要达到这个速率，必须使用苹果新的 MagSafe 磁吸充电配件。

MagSafe 磁吸充电器通过集成的磁铁吸附到新 iPhone 的背面，类似 Apple Watch 的充电器，国行售价为 329 元，能够以更快的 15W 功率为 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型充电。

但是，基于 Qi 的无线充电配件似乎无法获得这种更快的充电速度，Qi 充电器的最大功率停留在 7.5 W，与 iPhone 11 和旧手机提供的规格相同。

另外 , 虽然 MagSafe 充电器将与任何支持无线充电的 iPhone 兼容 , 但更快的 15W 无线充电将仅限于 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro。

值得指出的是，苹果表示将向第三方制造商提供 MagSafe 技术，以便他们为苹果新 iPhone 打造自己的磁性充电配件。这可能表明，第三方产品最终会提供更高的充电速率。

IT之家了解到，除了 MagSafe 充电配件外，苹果还首次推出了 MagSafe 保护壳和钱包，利用磁性连接的优势，可以快速方便地安装和拆卸。MagSafe 保护壳也不会影响通过 MagSafe 充电器进行充电。苹果还首次推出了一款双充电器，可以同时为 iPhone 和 Apple Watch 充电，但没有说明其价格和供货情况。

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关键词：苹果发布会iPhone 12

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