Snapchat 成为第一款使用苹果 iPhone 12 Pro 激光雷达技术的应用：AR 物体更逼真

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，苹果于北京时间 14 日凌晨 1 点召开发布会，推出了其最新的旗舰机型，iPhone 12 Pro 和 12 Pro Max。值得关注的是，这两种机型配备了新的激光雷达扫描仪（LiDAR Scanner），旨在提供更加身临其境的 AR 体验。Snapchat 今天证实，它将是第一个应用此项新技术的 iOS 应用程序。

苹果发布会截图

苹果在发布会上对此项技术做了简单的介绍，表示激光雷达 (LiDAR，也就是光线探测和测距)是扫描仪测量光线到达物体并反射回来所需的时间。它与 iPhone 的机器学习能力和开发框架一起，来帮助 iPhone 带你了解你周围的世界。

这项技术应用于其 iPhone 12 Pro 机型，由于其在 “黑暗中的透视”能力，该技术可以增强夜间拍摄功能。

它还可以实现照片和视频效果，以及更精确地放置 AR 物体，因为 iPhone 可以 “看到”房间的深层地图。

同样这项技术也可以用在应用程序中建立一个精确的场景图，并加强 AR 体验。对应用程序开发者来说吗，这意味着能够使用激光雷达来实现对物体和房间的扫描等功能——比如说应用于 AR 购物，家居设计或者 AR 游戏上。

所有这些都将带来更棒的 AR 体验，Snapchat 也同样拥有业内最好的 AR 滤镜。两者的合作不可置否肯定能带来全新的体验。该公司表示，不久将推出一款专门为 iPhone 12 Pro 机型设计的激光雷达驱动镜头。

在发布会上，苹果公司简要介绍了 Snapchat 的激光雷达功能。

在 Snapchat 应用程序中，通过 AR 镜头，你可以看到花草覆盖在桌子和地板上，鸟儿朝你脸上飞去。房间后面的草看上去像是离得更远了，植物爬上了厨房的橱柜。镜头中的鸟儿会消失，他们可以移动到人的身后，或者视野之外，甚至精确地落在人的手中。

这就是 Snapchat 将要推出的激光雷达镜头，在 Youtube 上也有很多尝鲜视频让人们一睹为快。但目前公司暂时还不会透露更多细节。