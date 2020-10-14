苹果 iPhone 12/Pro 拉动换机潮，每天 12 万人闲鱼搜索 iPhone 11

IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。苹果正式宣布iPhone 12/mini手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 5手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

今天iPhone12系列发布后，闲鱼发布了最新的 iPhone 二手交易数据。闲鱼数据显示，近两周，平均每天有 20 万用户在闲鱼为旧手机估价，换旧买新意愿强烈；与此同时，每天还有 12 万人在闲鱼搜索 iPhone 11。

IT之家获悉，闲鱼数据显示，一周内，苹果iPhone 11 的搜索量上涨了 85.8%居榜首；iPhone X 搜索量上涨 25.2%位列第二；小米10搜索量上涨8%，位列第三。

闲鱼数据显示，在市面 10 大以旧换新机型中，苹果占据 9 席。一台去年 9 月开售的 iPhone 11，若仍有 8 成新，目前的保值率达到 60.85%。

根据 2016-2019 闲鱼 iPhone 保值指数榜单，iPhone 11 保值指数最高，达 60.85%，iPhone X 位居第二，保值指数达 56.71%，iPhone 7、iPhone 7 Plus 的保值指数高于 iPhone 8。iPhone 11 Pro 作为去年发布的新机，其保值指数为 50.43% 略高于 iPhone SE，后者保值指数为 48.41%。

值得一提的是，iPhone 12系列发布之际，闲鱼数据显示，每天仍有 6971 人在闲鱼搜索 iPhone4/4s，这两款机型已上市达9年。