从 3G 到 5G，库克苹果 CEO 任期经历三大移动通信发展时期

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨 1 点开始的发布会上，苹果公司推出了他们首批支持 5G 网络连接的智能手机 iPhone 12 系列，共有 4 款，起售价 699 美元。

iPhone 12 系列的推出，也就意味着 iPhone 进入了 5G 时期，同时也意味着蒂姆 · 库克在担任苹果 CEO 期间，将经历从 3G 到 5G 三大移动通信发展时期。

库克是在 2011 年的 8 月 25 日，接替病重的乔布斯，出任苹果 CEO 的，上任一个多月后的 10 月 4 日，库克就主持了他担任苹果 CEO 后的首场发布会，推出了 iPhone 4s，虽然当时 4G 已经开始在部分国家商用，但苹果 iPhone 4s 仍未支持 4G，最高只支持 3G。

虽然 iPhone 4s 并未支持 4G，但在库克担任 CEO 之后的第二年，也就是 2012 年，苹果就推出了支持 4G 的 iPhone，当年 9 月 13 日发布的 iPhone 5，支持多个国家的 4G 网络。

而在 2012 年之后，苹果先后推出的 iPhone 5c 和 iPhone 5s、iPhone 6 及 iPhone 6 Plus、iPhone 6s 及 iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus、iPhone 8 系列及 iPhone X、iPhone Xs 系列和 iPhone XR、iPhone 11 系列最高均只支持 4G 网络，今年上半年推出的 iPhone SE，也未能支持 5G，直到今天推出的 iPhone 12 才支持 5G。

虽然库克在接任 CEO 时，与苹果签署的是 10 年的合约，在明年就将到期，但苹果已在挽留库克，在 9 月份授予了他新的股票期权，准备挽留库克到 2025 年。

但从移动通信的发展趋势来看，5G 还将持续 8 到 10 年，6G 才会登场，因而如果库克的任期只延长 5 年，他就不会以 CEO 的身份主持苹果推出 6G 手机。但若 CEO 任期延长 10 年，他担任苹果 CEO 期间就将经历从 3G 到 6G 的 4 个时期。