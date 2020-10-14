首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

5499 元至 11899 元，苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 京东开启预约

2020/10/14 18:05:56 来源：IT之家 作者：钢甲 责编：钢甲
评论：

IT之家 10 月 14 日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。现在苹果正式宣布iPhone 12手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 4手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计

现在苹果中国官网已经公布iPhone 12系列的预购日期和售价：点此前往京东预约

  • iPhone 12 mini：64GB版售价 5499 元，128GB版售价5999元，256GB版售价6799元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

  • iPhone 12：64GB版售价 6299 元，128GB版售价6799元，256GB版售价7599元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

  • iPhone 12 Pro：128GB版售价 8499 元，256GB版售价9299元，512GB版售价11099元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

  • iPhone 12 Pro Max：128GB版售价 9299 元，256GB版售价10099元，512GB版售价11899元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

IT之家报道，iPhone 12 Pro机型采用不锈钢设计(而不是iPhone 12上的铝制设计)，有四种颜色：支持石墨色、银色、金色、海蓝色。

新款iPhone 12/Pro机型将采用苹果的A14 Bionic芯片，首次使用5nm工艺（去年A13 Bionic使用7nm工艺）。苹果表示，新的6核CPU和4核GPU都是有史以来最快的，该公司称其性能比其他手机快50%。

苹果iPhone 12 Pro将同时支持sub-6GHz和mmWave 5G，这意味着这两款手机都可以使用美国三大运营商的各种类型的5G网络。苹果表示，它提供了“所有智能手机中最多的5G频段”，承诺它将支持全球众多的蜂窝运营商及其各种5G标准。

与去年的iPhone 11 Pro机型一样，苹果在iPhone 12 Pro上再次提供三摄像头系统，拥有1200万像素的广角、长焦和超广角相机镜头。而iPhone 12/mini支持后置双摄系统。

京东Apple iPhone 12 mini 64GB 蓝色 5G(A2400) 5499元直达链接京东Apple iPhone 12 64GB 绿色 5G 双卡双待(A2404) 6299元直达链接京东Apple iPhone 12 Pro 128GB 石墨色 5G 双卡双待 (A2408) 8499元直达链接京东Apple iPhone 12 Pro Max 128GB 海蓝色 5G 双卡双待 (A2412) 9299元直达链接京东Apple iPhone 12/12Pro 原装Magsafe硅胶手机壳 白色399元直达链接京东Apple iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包 - 鞍褐色479元直达链接京东Apple 15W MagSafe iPhone 无线磁吸充电器329元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro京东精选

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用