5499 元至 11899 元，苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 京东开启预约

IT之家 10 月 14 日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。现在苹果正式宣布iPhone 12手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 4手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

现在苹果中国官网已经公布iPhone 12系列的预购日期和售价：点此前往京东预约

iPhone 12 mini：64GB版售价 5499 元，128GB版售价5999元，256GB版售价6799元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

iPhone 12：64GB版售价 6299 元，128GB版售价6799元，256GB版售价7599元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

iPhone 12 Pro：128GB版售价 8499 元，256GB版售价9299元，512GB版售价11099元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

iPhone 12 Pro Max：128GB版售价 9299 元，256GB版售价10099元，512GB版售价11899元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

IT之家报道，iPhone 12 Pro机型采用不锈钢设计(而不是iPhone 12上的铝制设计)，有四种颜色：支持石墨色、银色、金色、海蓝色。

新款iPhone 12/Pro机型将采用苹果的A14 Bionic芯片，首次使用5nm工艺（去年A13 Bionic使用7nm工艺）。苹果表示，新的6核CPU和4核GPU都是有史以来最快的，该公司称其性能比其他手机快50%。

苹果iPhone 12 Pro将同时支持sub-6GHz和mmWave 5G，这意味着这两款手机都可以使用美国三大运营商的各种类型的5G网络。苹果表示，它提供了“所有智能手机中最多的5G频段”，承诺它将支持全球众多的蜂窝运营商及其各种5G标准。

与去年的iPhone 11 Pro机型一样，苹果在iPhone 12 Pro上再次提供三摄像头系统，拥有1200万像素的广角、长焦和超广角相机镜头。而iPhone 12/mini支持后置双摄系统。