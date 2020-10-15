苹果 iOS 14.2 /iPadOS 14.2 公测版 Beta 3 发布

IT之家 10 月 15 日消息 继昨天开发者预览版之后，苹果今天发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 的第三个公测版，这是在发布第二个公测版两周后。

苹果在 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 中增加了新的 Emoji 13 表情符号，选项包括带泪的笑脸、忍者、捏手指、解剖心、黑猫、猛犸、北极熊、渡渡鸟、苍蝇、甜椒、塔玛尔、泡泡茶、盆栽、皮纳塔、柱状物、魔杖、羽毛、小屋等。

iOS 14.2 为控制中心引入了全新的音乐识别控件，加深了苹果旗下 Shazam 应用在 iOS 操作系统中的整合。音乐识别可以让你发现身边播放的音乐，即使你佩戴 AirPods，它也能识别应用中播放的音乐。

IT之家了解到，此次更新为控制中心带来了一个重新设计的 “正在播放”小部件，列出了最近播放的专辑。此外，还重新设计了 AirPlay 的界面，让家中多台支持 AirPlay 2 的设备更容易播放音乐。

对于视力不好的用户来说，苹果在放大镜应用中加入了 “人员检测”功能，利用摄像头让 iPhone 用户知道其他人的距离，这对于社交拉开距离很有帮助。

对于 Apple Card 用户来说，iOS 14.2 更新增加了一个年度消费历史选项。在 iOS 14.2 之前，Apple Card 以周或月总结的方式提供消费活动信息。

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